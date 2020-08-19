〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率持續下滑 黃金連2漲 重登2000美元以上

週二 (18 日) 交易，黃金期貨價格延續漲勢，在美元疲軟和公債殖利率持續下降的背景下，黃金重新站回關鍵的心理支撐點 2000 美元以上。

美元下降則有利美元計價商品，根據 FactSet，ICE 美元指數下降 0.6% 至 92.30，盤旋在約莫 2018 年以來最低水準。

美國公債殖利率下降有利於不孳息的黃金，10 年期美國公債殖利率下降 1.5 個基點至 0.66%，道瓊市場數據顯示，該殖利率盤旋在 8 月 11 日以來最低水準。

券商 XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「上週全球公債殖利率飆升，讓日圓和黃金承壓，但這一切已經逆轉，因為殖利率又返回下行趨勢。」

「就算上週金價出現修正，但使其活躍狂飆的因素仍在，各國央行和赤字依舊在發揮作用，接著還有美國大選，中美局面似乎也日益緊張惡化。」Hadjikyriacos 寫道。

金價走勢背後是新冠疫情支撐，根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，新冠病毒全球死亡人數已接近 77.5 萬人。此外，中美關係緊張的跡象十分明顯，因為美國商務部週一發佈新規定，限制了中國華為使用外國製造的晶片之機會。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 14.40 美元或 0.7%，收每盎司 2012.10 美元。

週一金價上漲 2.5%，為今年 4 月 22 日以降最大單日升幅。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 40.8 美分或 1.5%，收每盎司 28.075 美元，週一收高 6%。

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