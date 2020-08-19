〈台股盤前〉華為陰影籠罩 生技獨木難撐 指數短線恐回測月線支撐

美國擴大對華為制裁，連累供應鏈概念股臉綠，在大型權值股同步熄火拖累下，生技族群獨木難撐，台股上市與櫃買指數昨 (18) 日同步翻黑，指數失守 12900 點，在華為事件陰霾下，預料台股將持續高檔震盪，短線可能反覆回測月線支撐。

美國防堵華為取得海外晶片，受消息面衝擊讓以聯發科為首的華為概念股股價應聲倒地，其中聯發科盤中大跌逾 8%，終場跌停作收、立積、愛普、矽力 - KY 股價同樣跌停鎖死。

法人指出，台股在緩步攻高站上 12800 點整數關卡後，受獲利了結賣盤影響，指數持續陷入高檔震盪，近期又有華為事件攪局，拖累撐盤主力電子族群股價轉弱，包括 IC 設計、光學元件等族群在指標個股領跌下，股價一片慘綠。

反觀先前遭資金調節的生技族群，由國光生研發新冠肺炎疫苗獲准有條件進行第一階段人體試驗，激勵新藥研發個股股價歡呼，包括國光生、高端疫苗股價雙雙亮起漲停紅燈，但受獲利了結賣壓影響，生技族群部分個股漲勢收斂。

另外，風電族群中的永冠 - KY、上緯投控與世紀剛股價表現同樣強勁

法人指出，台股昨天盤中一度下跌逾百點，但午盤過後在買單拉抬下，不僅推升基期低的個股行情，更讓指數跌幅缺口逐步回穩，顯示多方力道並未完全消散。

在華為事件尚未落幕前，加上國際疫情尚未趨緩，台股在資金輪動下恐將繼續拉回整理，短線不排除回測月線 126892 點。

