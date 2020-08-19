美時申請東南亞多張藥證 添長期營運動能

美時 (1795-TW) 近年積極拓展東南亞市場，以泰國及越南為主要發展據點，並銷售癌症用藥，後續有超過 10 項產品正在進行審查，隨著東南亞布局有斬獲，長期營運可期。

美時去年底透過新加坡子公司，取得母公司艾威群集團在東南亞國家已註冊且銷售中的藥證，約 60 張，上半年完成藥證轉移，業務重心也從美國轉至亞太地區，看好東南亞潛在龐大市場。

美時布局泰國、越南有所斬獲，與泰國當地主要採購機構 CPO 建立長期合作關係，打入當地政府健康醫療體系的供應鏈，目前有 4 項抗癌用藥取得審查核可；越南則為亞太地區中，年複合成長率增長最快的國家，美時目前在當地銷售 3 款抗癌用藥，另外有 9 項產品正在進行查驗登記、4 張藥證準備申請中。

美時表示，除越南、泰國市場外，也將布局觸角往外延伸，包括在新加坡、菲律賓、孟加拉及香港等地區，提出 31 項藥證申請，還有 39 項藥證正在準備中。

其他亞太市場布局方面，美時去年與芬蘭最大藥廠 Orion Corporation 簽訂 2 項治療帕金森氏症的原廠藥獨家代理銷售合約，並完成藥證轉移，銷售區域包括台灣、韓國、香港、菲律賓、越南、印尼及孟加拉，預計本季將率先在韓國及台灣上市。

美時指出，據研調機構調查，去年全年治療帕金森氏症藥物在亞洲年產值約 10.4 億美元，年複合增長率 6.8%，2023 年產值上看 14.4 億美元。