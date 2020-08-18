四家銀行對康友無擔保放貸高達9成 恐吞7億元呆帳損失

製藥廠康友 - KY(6452-TW) 因公司高層落跑、財報難產，今 (18) 日起停止交易，據了解，包括華銀、永豐、安泰與遠銀等四家銀行對康友授信餘額 2650 萬美元 (約新台幣 7.8 億元)，其中高達 9 成為無擔保貸款，換言之，四家銀行恐苦吞 7 億元呆帳損失。

康友在經營高層落跑連吞 7 跌停板，更因第 2 季財報難產遭證交所處分今 (18) 日起停止交易，不只小股東欲哭無淚，銀行也因授信成為受害者，包括華銀、永豐、安泰與遠銀等 4 家銀行，都將因康友苦吞呆帳損失。

據了解，華銀授信餘額共 600 萬美元、安泰銀 500 萬美元、永豐銀 500 萬美元、遠銀 1000 萬美元，四家銀行授信合計共 2650 美元，4 家銀行都只有設定授信餘額約 1 成的存款為擔保抵押，換言之，有高達 9 成為無擔保貸款。

以此推算，4 家銀行合計有高達 7 億餘元為無擔保貸款，如果康友未來無法正常繳息還款，銀行恐將被迫吞下 7 億元呆帳損失。

華銀主管說，目前看來康友狀況不太樂觀，預計自 8 月起提存約 2 成備抵呆帳，未來甚至不排除評估啟動加速條款，一旦康友合約到期，銀行就會提列呆帳損失。

金管會銀行局副局長林志吉表示，截至 8 月 11 日止，共有華銀、遠銀、安泰與永豐等 4 家銀行對康友有授信往來，根據銀行回報，目前康友還款繳息正常，還沒有授信異常的情況，銀行將採取必要措施保全債權。