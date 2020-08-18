無懼疫情好享退基金逾9成留存率 目前仍有4萬人定期定額申購

基金平台基富通的 9 檔「好享退基金」去年上線後掀起 11 萬人報名旋風，基金成立滿一年後，目前仍有高達 97% 留存率、約 4 萬人持續扣款，基富通今 (18) 日宣布將重開專案，提供終身申購零手續費、P 級基金低經理費優惠。

基富通表示，即日起到 10 月 31 日止，到基富通平台申購 9 檔好享退 P 級基金，每月定期定額至少扣款 3000 元，並成功扣款連續 24 個月，即可享有申購基金終身零手續費，P 級基金低經理費優惠。

基富通表示，好享退基金成立一年來歷經各種政經環境干擾、疫情衝擊等變數影響股債市場，但仍不影響基富通投資人參與投資初衷，目前仍有 4 萬多人持續扣款不中斷，平均每月扣款約 5000 元，約可累計 4%~6% 的投報率，平均約可多賺 1 到 2 萬元不等的退休金。

基富通董事長林修銘指出，準備退休與一般投資不同，不少投資人只看短線績效，尤其近期在資金回流挹注下帶動股市反彈，導致這段期間基金申購與贖回量都有明顯提升，

林修銘建議，民眾可將準備退休與一般投資進行區隔，其中在準備退休這部分，可用定期定額的紀律投資平衡市場波動，用長線角度準備退休金。

基富通總經理黃致淵補充，退休準備重點在於累積資本，而非短期賺賠，以今年 3~4 月全球股災來說，不少投資人就選擇加碼扣款金額，利用股市走跌、單位淨值減少時買進更多單位數，當市場反彈時就能拉高投資績效。

黃致淵說，好享退申購優惠訂定必須連續 24 個月定期定額不停扣，就是希望投資人可養成長期投資的好習慣。