〈玉山金法說〉Q2獲利回神創歷年同期新高 金控銀行ROE皆居亞軍

玉山金控 (2884-TW) 今 (18) 日召開法說會，雖然受到疫情衝擊，上半年獲利較去 (2019) 年同期微幅衰退，但是第 2 季獲利回神，單季稅後純益創歷年同期新高。玉山銀行董事長黃男州表示，從獲利績效來看，ROE 是投資人最重視的部分，無論玉山金或玉山銀行上半年的 ROE 都高居同業第 2 高。

玉山金今 (2020) 年上半年自結淨收益 289.4 億元，較去年同期成長 8.3%；稅後純益 96.8 億元，較去年同期減少 5.8%，然而第 2 季獲利回到上升軌道，單季稅後純益 51.4 億元，為歷年同期新高。子公司玉山證券及玉山創投上半年稅後淨利亦皆創歷史新高，分別成長 52.8% 及 152.5%。

黃男州表示，今年初因為疫情衝擊全球經濟，美國 Fed 降息六碼，因此壓縮銀行存放款利差，不過，玉山相當關注疫情對信用風險的影響，因為台灣防疫措施做得不錯，目前這波信用風險還在可控範圍，從獲利績效來看，ROE(股東權益報酬率) 是投資人最重視的部分，玉山金 ROE 11.18%，為金控第二高，玉山銀行 ROE 10.49%，也為金控旗下銀行第二高。

黃男州表示，玉山掌握台商回台投資及境外資金匯回商機，上半年存款、放款的成長量都是市場前 3 名。總存款餘額較去年同期成長 12.4%，其中，外幣存款淨增量市場第 1；總放款餘額較去年同期成長 10.9%，其中房貸及消費者貸款淨增量皆排名市場第 2。同時玉山也善盡企業社會責任，承作政府各部會及自辦紓困貸款核准金額為民營銀行第 1，協助台灣中小企業共度疫情衝擊。

資產品質方面，截至 6 月底，NPL 維持 0.19%，逾期放款覆蓋率 627.3%，整體大環境充滿挑戰，玉山將以風險控管為首要目標，在穩健中成長。

玉山銀上半年淨手續費收入 98.3 億元創歷史新高，較去年同期成長 13.5%，其中，財富管理淨手收 47.5 億元為歷年最佳表現，成長率 21.0%。第 2 季金融市場波動幅度加大，玉山財富管理以多元產品提供顧客資產配置，並推出以大數據技術為基礎的「基金 e 指選」數位理財服務，顧客透過玉山行動銀行 App 即可便利地自主理財。

此外，信用卡市場上半年整體市場衰退，但玉山以豐富產品結合數位服務滿足各類客群需求，簽帳金額較去年同期成長 6.4%，累積簽帳金額淨增量及流通卡淨增量皆排名市場第 1，帶動信用卡淨手收成長 6.1%。玉山 Wallet App 整合行動支付、卡片交易管理、刷卡額度設定、紅利兌換、消費類別分析等豐富功能，累積下載次數突破百萬。7 月份攜手宏匯廣場推出聯名卡，拓展大台北地區顧客。