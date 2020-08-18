景順分析師 : 中國股市有望迎來一波漲勢

隨著中國疫情趨緩，中國經濟正呈現復甦的態勢，景順亞太市場策略師 David Chao 表示，儘管近期成長出現疲弱，但在政府與中國人行密切注意防止經濟轉趨下行的把關下，將有利市場維持牛市格局，更有望迎來一波漲勢。

景順亞太市場策略師 David Chao 今日 (18 日) 接受 CNBC 訪問時提到 :「隨著中國強力打擊國內新冠肺炎疫情，阻止了經濟的劇烈下行，近期中國經濟正呈現復甦勢態，我認為復甦對中國經濟和金融市場都有利，目前的股市水準仍有很大的上漲空間。」

不過 Chao 表示，本月中國公告工、商業數據後發現，其中 7 月僅工業復甦狀況仍維持，零售銷售反而出現下滑狀態，其表示可能原因在於中國國內水災造成消費力道放緩所致，引發市場對復甦力道的擔憂。

對此，Chao 補充提到，中國當局似乎正密切注意經濟變化的狀況，以做出措施來支撐該國經濟並穩定市場，中國人民銀行於週一 (17 日) 向金融機構發行了價值 1099 億美元的中期貸款，穩定了市場信心並延續了陸股的漲勢。

Chao 說：「對於市場而言，政府與中國人民銀行持續密切關注經濟事件，並隨時準備好措施推動經濟，使其向前發展，這樣的狀況下對於市場而言都是好事。」