〈美股盤後〉美啟動新一輪華為封殺令 那指創歷史新高

週一 (17 日) 亞馬遜上揚、特斯拉創新高，引領科技股為主的那指刷下歷史新高，NVIDIA 領費半收紅，道瓊受金融和工業股下跌拖累，收跌近 100 點。

華爾街正期待利多消息，進一步助力標普攻頂。美國國會將休會至 9 月中旬，新一輪刺激法案持續卡關。

美國商務部週一 (17 日) 新增 38 間華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片。與此同時，美中針對第一階段協議的會談正遭無限期延期。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2170 萬例，死亡數突破 77.5 萬例，美國累計確診超過 540 萬例，累計死亡數達 17 萬。

週一 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 86.11 點，或 0.31%，收 27,844.91 點。

標普 500 指數上漲 9.14 點，或 0.27%，收 3,381.99 點。

那斯達克指數上漲 110.42 點，或 1.00%，收 11,129.73 點。

費城半導體指數上漲 26.81 點，或 1.22%，收 2,227.61 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，非必需消費品、房地產和資訊科技領漲；金融、能源、工業領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎多收高。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.77%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.068%。

道瓊 30 檔成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 3.41%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.85%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.74%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.64%；高盛 (GS-US) 下跌 2.36%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 2.26%。

費半指數收紅，結束連二個交易日收黑。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 6.68%；AMD (AMD-US) 上漲 1.38%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.082%；美光 (MU-US) 下跌 0.83%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

焦點個股消息

投行 Wedbush 看好特斯拉在中國的增長潛力，將特斯拉股票目標價格提高至 1900 美元後，特斯拉 (TSLA-US) 股價飆升 11.20% 至每股 1,835.64 美元，刷下歷史新高

NVIDIA (NVDA-US) 上漲 6.68% 至每股 493.48 美元。投行 Susquehanna 和 Oppenheimer 調高 NVIDIA 目標價，華爾街預期 NVIDIA 即將推出遊戲顯卡 GPU 將消弭下半年資料中心任何的需求放緩。

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威上週五 (14 日) 提交 13F 報告，顯示第 2 季唯一新增部位為金礦股巴里克黃金，巴里克 (GOLD-US) 週一 (17 日) 股價大漲 11.63% 至每股 30.13 美元，直逼 52 週高點，並帶動其他黃金股走揚。

中國電商巨頭京東週一公布第 2 季財報，受惠疫情帶來的消費習慣轉變，京東 Q2 淨收入突破人民幣 2000 億元，年增近 34%，其財報利多推動京東 (JD-US) 上漲 7.93%。

川普上週末暗示阿里巴巴美國業務恐不保，考慮向阿里巴巴等其他中國企業發布類似 TikTok 的禁令，但阿里巴巴 (BABA-US) 週一隨京東財報提振，其股價上漲 1.18%。

外媒傳出，亞馬遜就投資雲端服務供應商 Rackspace (RXT-US) 進行初步談判，Rackspace 上漲 10.30%。

華爾街分析

根據 Refinitiv 數據，截至週五，標普成分股中有 457 家企業公布財報，超過 81.4% 企業財報大幅超過預期。週一標普 500 零售指數攀升 1.4%，權重股沃爾瑪和 Target 本週將公布財報。

Baird 分析師 Willie Delwiche 表示：「財報季總體表現優於預期，很大程度上是因為預期很低。」

科技股領軍，助力那指再創新高。Longbow 資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 說，科技股是現在唯一的交易，新冠疫情已自 2 月 18 日大舉改變人類歷史，包括透過 Zoom 遠距教學、看醫生，網購醫療產品。」

民主黨全國代表大會週一拉開序幕，拜登即將正式成為今年美國總統選舉的民主黨正式參選人，華爾街正為 11 月總統大選結果預做準備。