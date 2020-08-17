貿聯-KY增晶圓檢測客戶 半導體設備線束出貨升溫

連接線束貿聯 - KY(3665-TW) 受惠電動車、半導體設備等線束需求強勁，法人看好，第三季營收可望季增 1 成，其中，半導體線束在併購新加坡線束商 Speedy 後，也新增數家新客戶，更跨入晶圓檢測設備新應用，在需求暢旺下，成為未來一大強勁動能。

貿聯不評論單一客戶，但據了解，貿聯半導體設備線束過往多應用在蝕刻、化學氣相沉積製程設備，但併購 Speedy 後，也藉此跨進晶圓檢測設備應用，公司則看好，在半導體製程不斷推進下，帶動設備需求可望穩健走揚。

貿聯半導體線束歸類在工業線束應用，在併入 Speedy 後，工業線束營收占比由原先 6% 翻倍至 12%，隨著半導體線束出貨動能強勁，對營運貢獻也更加顯著。

法人認為，貿聯第三季車用與電器線束，受惠供應鏈復工生產持續回溫，加上半導體設備與資料中心電源線產品線持續強勁，可望帶動第三季營收季增上看 1 成，可望追去年同期 57-58 億元的水準，且毛利率因產品組合轉佳，可望進一步獲得改善。

貿聯第二季營收 52.69 億元，季增 6.4%、年減 12.1%；毛利率 26.3%，每股純益 3.86 元、上半年每股純益 5.67 元，7 月營收 20.15 億元，前七月營收 122.33 億元。