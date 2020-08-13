貿聯-KY Q2純益季增逾倍 上半年每股賺5.67元

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (13) 日公告第二季財報，稅後純益 5.03 億元，季增 113%、年增 2.2%，每股純益 3.86 元，上半年每股純益來到 5.67 元，展望第三季，貿聯認為，電動車、半導體設備、數據中心等線束需求持穩向上，有助推升營運表現。

貿聯第二季營收 52.69 億元，季增 6.4%、年減 12.1%；毛利率 26.3%、季增 2.4 個百分點、年增 3.3 個百分點；營益率 11.2%，季增 3.9 個百分點、年增 1.1 個百分點；稅後純益 5.03 億元，季增 113%、年增 2.2%，每股純益 3.86 元。

貿聯上半年營收 102.17 億元，年減 10.9%、毛利率 25.1%，年增 2 個百分點、營益率 9.5%，年增 0.1 個百分點、稅後純益 7.4 億元，年減 10.2%，每股純益 5.67 元。

貿聯表示，第二季疫情蔓延至全球，東南亞、歐美等地區相繼停工衝擊全球分工體系以及貿聯各廠區，不過，第三季開始，全球生產與商業活動陸續重啟，對於電動車與運動車線束、工業用半導體設備線束、數據中心線束等需求向上，可望推升第三季營運表現。

以營收表現來看，貿聯 7 月營收 20.15 億元，月增 14.6%、年增 4.5%，不僅重返成長回到 20 億元之上，更改寫 9 個月新高，顯現營運逐步回溫，累計前 7 月營收 122.32 億元，年減幅度收斂至 8.9%。