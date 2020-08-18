盤前財經大事搶先讀2020年08月18日

今日操盤前瞻

法說會：玉山金、大聯大、華新科、仁寶、同致

除權息：國揚、豐泰、晶宏、亞洲藏壽司等

暫停交易：康友 - KY、可成

祭新一輪封殺令！美商務部增 38 間華為子公司入實體清單

為保護美國國家安全、擴大華為獲取美國技術的限制，川普政府啟動新一輪封殺令，美國商務部週一 (17 日) 新增 38 間華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片。閱讀全文...

〈茂迪展望〉下世代產業鏈重新洗牌 有意組太陽能國家隊

茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢昨 (17) 日表示，隨著 N 型電池問世，下世代太陽能產業鏈將重新洗牌，希望藉此整合國內技術與資源，打造新世代國家隊，並期望引來國發基金注資，持續推動台灣綠能產業發展。閱讀全文...

國光生新冠疫苗臨床試驗 獲食藥署有條件核准

食藥署昨 (17) 日宣布，有條件核准國光生 (4142-TW) 執行的 COVID-19 候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine (COVID-19 S 蛋白片段)」第一期臨床試驗計畫，補齊部分資料及審查通過後，即可開始施打，國光生表示，力拚本月底前開始啟動。閱讀全文...

7 月我人民幣存款續創 6 年半新低 央行：個人戶持續減少中

台灣央行昨 (17) 日公布 7 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2409.89 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 1.84 億元，雖減幅僅 0.08%，但仍續創 2014 年 2 月以來新低，央行指出，個人戶繼續減少，不過法人戶逆勢增加。閱讀全文...

日經：三菱化學明年在台建廠 投資額估達新台幣 2.8 億元

《日經亞洲評論》報導，為提高半導體材料供貨，搶攻 5G、AI 需求商機，三菱化學 (4188-JP) 計劃明年在台建廠，預計總投資額超過 10 億日圓 (約新台幣 2.75 億元)。閱讀全文...



