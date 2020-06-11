京東超額認購近50倍 傳定價每股226港元

週四 (11 日) 還在進行認股作業的京東傳出上市將定在每股 226 港元，而認購價格暫時高於美股 ADR 3.5%。今日京東將截止申購作業，目前散戶累計認購金額達 773 億港元，超額認購約 48 倍。

與網易超額認購逾百倍來看京東明顯有一段差距，業內認為主要是京東的申購股價上限一直比美股 ADR 有較大的溢價，使得散戶態度較為觀望。

資料來源: 東方財富網, 京東日線走勢

不過，週三京東美股跳空上漲，收盤股價再創新高，京東美股收盤大漲 3.2%，報每股 60.7 美元，總市值達 897.56 億美元。

京東將於 6 月 18 日掛牌上市，上市股票代號為 9618，這數字隱含公司創辦日期和年度促銷活動「618」。

值得注意的是，年初至今京東美股已大漲 72.3%，處於電商龍頭的阿里巴巴今 年股價只上漲 5.46%。

此外，根據 2017 年～2019 年數據統計顯示，以投入 5 萬港元計算，平均每年可參與 170 檔 IPO 認購，年度累計收益平均達 8.56 萬港元，年化報酬率均值為 171%。

另一方面，香港券商可提供 10 倍融資額度讓投資人參加 IPO 認購，目的在幫助投資人可用少量資金提高中籤機率，不過投資人須負擔融資的利息成本。

而港股還有一個特色就是暗盤 (私下、非公開，各券商自行報價) 交易，在新股上市前的一個交易日會有新股暗盤交易，中籤的投資人可選擇在暗盤市場賣出新股提早鎖定獲利，而未抽中的投資人也可在暗盤市場買入新股彌補遺憾。