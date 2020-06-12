港交所：6月18日京東上市即可放空

京東在週四 (11 日) 結束認購作業後，港交所立即宣布京東於 6 月 18 日 (週五) 掛牌上市時，將納入可進行放空的指定證券名單。此外，京東期貨及選擇權也會在同日推出。

港交所表示已通知發行商，與京東相關的衍生性金融商品可於該股票在港交所上市當日掛牌交易。

京東成功在香港上市後，將成為港交所第四家同股不同權的上市公司，亦是繼阿里巴巴之後第二家在美國、香港同時掛牌的電商。

京東周四結束公開申購，最終 IPO 定價為每股 226 港元，較原訂上限每股 236 港元低 4.2%，依此價格計算京東將集資 300.58 億港元，為今年以來全球第二大 IPO，僅次於今年 1 月份京滬高鐵創下約 330 億港元的記錄。

駿達資產管理表示，雖然距離京東正式上市的時間尚有一個星期，不過若在上市當日大盤和美股波動不大的情況下，預估京東首日掛牌能漲 5% 左右，由於散戶普遍處於觀望，預估最大漲幅不會超過一成。

資料來源: investing.com, 京東股價日線走勢

但週四美股收盤重挫逾 1800 點，京東在美國掛牌的 ADS 則下挫接近 6%，已低於港股申購價約 2%，若在未來一週內京東 ADS 沒有回補這個價格差距，可能上市第一天就有跌破發行價的機會。

從今年年初以來，京東的股價不斷創下新高，截至週三 (10 日) 為止今年漲幅已逾 70%。

同時，第一季京東營運不受新冠肺炎疫情的影響，營收仍可保持逾 20% 的成長率，遠超出市場預期，年度活躍用戶數量年增率也達到 24.8%，至於行動端的日均活躍用戶數也較去年同期成長 46%。第二季京東也預估營收仍可保持在年增率 20%～30% 間。