華碩手機業務虧損收斂 電競發展加溫 拚明年虧轉盈

品牌大廠華碩 (2357-TW) 持續搶攻電競商機，產品營收也已占整體品牌營收 1/3，外界持續關注華碩手機業務，共同執行長許先越指出，今年新舊手機仍在調整階段，但虧損逐步收斂，市面上也開始有品牌加入電競手機市場，顯示華碩布局方向正確，目標手機業務明年轉虧為盈。

許先越表示，日前發表的 ROG Phone 3 市場聲量維持高檔，雖然今年因疫情無法舉辦實體發表會，但新品發布會影片觀看次數突破 1100 萬人次，較去年 ROG Phone 2 140 萬觀看次數，呈現倍增，且近期聯想搶進電競手機市場，看好將可更炒熱市場。

銷售狀況方面，許先越指出，ROG Phone 3 8 月起陸續在各國開賣上市，根據華碩內部統計，台灣、香港首波預購分別較 ROG Phone 2 成長 6、7 成，中國預購也成長 10-20%，印度首波逾千隻新機更在 15 分鐘完售，歐洲則受疫情影響相對持平，今年已與通路密切溝通，避免發生缺貨狀況。

華碩第 2 季舊手機營收約 9.85 億元，因認列迴轉利益，單季純益約 3.24 億元，每股純益 0.4 元，新手機營收則約 3.78 億元，但稅後仍虧損 7.85 億元，每股虧損 1.1 元。

許先越表示，華碩手機業務 2018 年開始調整，分成主打攝影功能的 ZenFone 系列、ROG 電競手機，原本預期手機業務轉型前期較辛苦，但內部設下的 3 年獲利目標不變，也就是目標手機業務明年轉虧為盈。