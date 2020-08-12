〈華碩法說〉PC動能延續至年底 Q3營收可望季增近2成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說，展望下半年，華碩看好後疫情新生活常態，可持續帶動個人電腦需求成長，到年底前動能無虞，估第 3 季個人電腦出貨將季增逾 3 成，零組件季增 1 成。法人估，第 3 季品牌合併營收可望季增近 2 成，突破千億元大關。

華碩共同執行長許先越表示，第 3 季市場需求仍強，個人電腦訂單已排到年底，估全年將保持雙位數成長，主機板等零組件上半年也有 15-20% 成長，預期在國際大廠推出新 CPU、GPU 帶動下，全年出貨也將年增 1 成以上。

近期應用在教育市場的 ChromeBook 需求強勁，華碩共同執行長胡書賓指出，ChromeBook 占華碩整體筆電出貨量約 10-15%，今年下半年也將新增美國、日本、歐洲等國專案，有助提升出貨動能。

胡書賓進一步表示，華碩個人電腦事業群仍訂下未來 3 年成長要優於產業平均，其中，最看好電競產品成長，第 2 季電競筆電出貨量年增 40%、優於市場 20%，而整體電競產品營收已占華碩品牌營收的 1/3。

零組件方面，許先越指出，雖然需求維持高檔，但礙於整體需求大增，零組件供給無法滿足需求，包含面板、驅動 IC、電源 IC 下半年都相當吃緊，估要 1-2 季時間消化，最快到明年首季吃緊狀況才會緩解。

展望未來，許先越補充，後疫情時代將出現新生活常態，在遠距工作、遠距教學商機帶動下，筆電需求將維持高檔，從數據分析，2019 年美國家戶平均擁有 1 台個人電腦，但在遠距要求下，家戶電腦數將成長至 1.1-1.2 台，換算出貨量將增加 390-650 萬台，需求成長 16-27%。