統振出售統達部分股權本月交割入帳 將不再認營收

統振 (6170-TW) 出售旗下生產電動自行車電池統達能源的持股給達方 (8163-TW)，預計本 (8) 月完成股權交割，統振對統達持股比例降至 33.65 %，估獲利 3500 萬元，貢獻每股純益 0.39 元，將在 8 月入帳，本月起統振也將不再認列統達營收。

統達是統振旗下專注 E-bike(電動助力自行車) 封裝電池及電源管理系統 (BSM) 產品子公司，2019 年轉虧為盈，今年上半年營收約 3 億元，獲利約 100 萬元。

統達 2010 年成立以來即致力於開發電動車高功率電池模組，除主力研發 E-bike(電動助力自行車) 用的高功率電池外，也規劃拓展低速四輪車、小型儲能等高功率電池模組產品。總部與生產基地位於新竹，客戶群遍及北美洲與歐洲的主流品牌。

E-Bike 是全球自行車市場中最具成長動能的產品，研究報告指出， 2019 年全球銷量已逾 450 萬台，估 2025 年將成長到 700 萬台。

統達目前以生產電動自行車電池模組銷歐為主要業務，去年平均單月營收 7000-800 萬元，今年上半年單月營收為 5000-7000 萬元，日前達方董事會通過與統達能源策略合作，以現金不超過 4.1 億元取得統達老股與現增股，將取得 62.9% 股權；統振以每股 17.6 元價格出售地股給達方，處分獲利對統振貢獻為 3500 萬元。

本月完成股權交易後，統達將在 9 月 14 日召開股東臨時會，並進行董監改選，達方預計在本次改選中，取得統達董事會過半席次。