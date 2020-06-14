歐美開啟疫後新生活 自行車產業景氣加溫中 統振、桂盟受惠

巨大 (9921-TW) 5 月營收以 70.85 億元創新高，美利達 (9914-TW) 業績也成長，外資券商分析，自行車產業長多訊號已經浮現，不排除挑戰 2012-2014 年景氣高峰；後續電動自行車買氣更將進一步帶動零組件業營運回溫，統振 (6170-TW)、桂盟 (5306-TW) 業績成長看俏。

自行車供應鏈業者看好，因歐美封城解禁，加上各國政府補助推升買氣，4 、5 月基本款自行車庫存大幅去化，緊接解禁將帶來業績成長動力，整車進口補庫存動能回升中，且產品將由基本款 1000 美元車款，向上進一步提升到中、高階自行車及電動自行車；而在歐、美當地組裝廠也因工廠逐步復工、銷售體系恢復營業，組裝車包括鏈條、電動自行車電池等零組件需求將回溫。

巨大自行車產品價位帶寬、產品項目廣，成歐美市場初步解封後消費者選擇首選，5 月營收創新高且高成長，超越偏向高階產品為主的美利達，但美利達原本部分訂單被推遲到 8、9 月，騎車風氣轉盛後，經銷商庫存開始積極回補。

統振電動自行車銷歐業務，在新冠肺炎疫情期間，遭遇歐洲當地組裝、銷售通路體系封城影響，但 4 、5 月仍維持每月約 8000 萬元的平穩營收，隨著歐洲市場電動自行車成長趨勢確立，加上歐美封城解禁，各國政府補助推升買氣，下半年業務高幅成長可期。

此外，內需市場上，統振也是台灣疫情緩和的解封受惠股，主要業務之一的移工電話卡銷售，因疫情期間移民避免外出，以居家使用 WiFi 分享網路為主，造成電話卡銷售下滑，在台灣 6 月 7 日起開始放寬防疫措施後，可望因移工外出活動量的增加，帶動業務量大幅回升。

至於自行車金屬鏈條廠桂盟 5 月營收為 4.64 億元，創今年新高，2020 年前 5 月營收 19.73 億元，年減 8.54%，桂盟在 5 月自行車鏈條銷售已回復成長軌道，前 5 月營收衰退主要原因在於，桂盟鏈條不僅供應自行車，還包括汽機車鏈條條及車庫門產品等，但包括東南亞的機車鏈條、中國大陸車廠等需求，仍待進一步復甦。

在疫情趨緩下，歐美市場快速消化原有庫存，在庫存水位下降加上歐美封城措施逐步取消，有助門市銷售動能成長，桂盟將受惠。