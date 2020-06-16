統振今年移工匯款業務頻創高 將全力開發商機

統振 (6170-TW) 今 (16) 日股東會通過，每股配發 0.9 元現金股利，同創 8 年新高，統振去年新增移工匯款及電動自行車電池出貨成長挹注，今年匯款業務仍不斷創高，總經理何明哲指出，移工業務市場仍有商機，將全力開發。

統振股東會今日也改選董事，會後召開新一屆董事會，陳敦仁仍續任董事長。

統振去年新增移工匯款及電動自行車電池出貨成長挹注，營收達 38.48 億元，毛利率為 16.11%，年增 2.25 個百分點，稅後純益 8550 萬元，改寫 8 年新高，年增 37.2 倍，每股純益 0.96 元。

統振去年 4 月 30 日起新增在台移工匯款業務，業務逐月成長，尤其 2 月以來因新冠肺炎疫情在台有擴大狀況，均以居家活動為主，業務量明顯成長，並持續創新高。

統振總經理何明哲指出，去年統振能源業務部門包括統達及達振公司，均已在 2019 年轉虧為盈，目前電池業務量出貨平穩，封裝產能也充足，銷歐電動自行車電池組以外，考量開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組。

統振今年首季稅後純益 2593 萬元，年增 1.52 倍，每股純益 0.3 元，每股純益連 3 季站穩 0.3 元以上