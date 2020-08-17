台股勁揚160點續寫收盤新高 三大法人買超139.9億元 外資連3買

台股今 (17) 日以平高盤開出後一路衝高，挑戰萬三關卡，由台積電、大立光、聯電等權值股領銜上攻，各類股齊揚，其中傳產及中小型股漲勢強勁，終場指數大漲 160 點，收在最高 12956 點，再創收盤歷史新高紀錄，三大法人合計買超 139.96 億元，其中外資已連 3 買。

加權指數終場上漲 160.65 點或 1.26%，收在 12956.11 點，成交值 2215.14 億元。觀察籌碼面，外資買超 96.39 億元，呈現連 3 買；投信也持續買超 3.7 億元；自營商同步買超 39.81 億元，三大法人合計買超 139.96 億元。

台積電擺脫修正格局，盤中逐步走高，終場漲近 2%，收 435 元；大立光股價翻紅，漲幅放大至 1.2%，以 3900 元作收；鴻海則在盤面下震盪，終場小跌收 80.2 元；聯電發動攻勢，強漲 2.5%，收在 24.15 元；聯發科一路在平盤附近遊走，終場翻紅收 685 元。

傳產股今日表現強勢，水泥股龍頭台泥上漲逾 1%，幸福勁揚逾 5%，亞泥、嘉泥、環泥等都表現不俗；紡織股聚陽、新纖、利勤等均大漲逾半根停板，儒鴻、新紡、南紡等漲勢也相當強勁。金融股方面由富邦金領漲，大漲 1.5%，帶動金融保險族群走揚，元大金、旺旺保漲逾 2%；國泰金、玉山金、開發金等也在盤面上表現。

觀察第 2 季財報績優股表現，LED 大廠億光今年第 2 季獲利較首季大增逾 5 倍，股價直奔漲停價；造紙廠永豐餘第 2 季業績也優於市場預期，股價挾量攻上漲停；圓展受惠遠距商機，旗下視訊、教育兩大產品需求暢旺，股價同步亮燈漲停。

此外，長榮海第 2 季獲利繳出亮眼成績，今日再度爆量攻上漲停；長華 * 實施股票面額變更，由每股 10 元變更為 1 元，今日重新掛牌交易，股價直奔漲停；國喬受惠 ABS 價量齊揚，第 3 季營運看俏，股價持續攻上漲停。