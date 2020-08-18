◆盤勢分析

1. 美國商務部週一 (17 日) 新增 38 間華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片。美國國會將休會至 9 月中旬，新一輪刺激法案持續卡關，但美股四大指數漲多跌少，漲跌幅介於 - 0.31~1.22%，指標股 Apple 跌 0.26%，Nvidia 漲逾 6%、特斯拉漲逾 11%、AMD 上漲 1.38%。

2. 台股維持在 5 日線 (12,793 點)、10 日線(12,811 點)、月線(12,666 點) 之上，一路走高，指數最終大漲 160.65 點，漲幅 1.26%，收在 12,956.11 點，成交金額為 2,223.55 億元。三大法人合計買超 139.96 億元：外資買超 96.46 億元、投信買超 3.7 億元、自營商買超 39.81 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量漲，結構偏多，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為月線 (約 12,666 點) 附近，壓力為 7/28 前高 13,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向上，K 值高於 50，短線偏多格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.58%，收在 165 點，漲幅落後加權指數。支撐為季線 (約 160.2 點) 附近，壓力為 168 點附近，KD 向下，缺口收斂，K 值小於 50，短線震盪偏多。

5. 觀盤重點：指數欲挑戰前波高點，若能量價齊揚，順勢突破，方能積極擇股操作，倘若未見突破，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6. 金屬機殼大廠可成（2474）因有重大消息待公布，今（18）日起停牌交易一天。市場揣測，可成停牌原因很可能跟先前傳聞陸系代工廠立訊或陸系玻璃面板藍思擬入股或買廠有關。但需等侯確切公布訊息，才能確認。

7. 瀚宇博（5469）、精成科（6191）先前法說會上釋出，看好平板 / 筆電需求延續、消費性電子產品復甦、新遊戲機拉貨、汽車市場回溫等，整體來看，第三季市場需求不錯，營運表現可望維持旺季水準。且未來持續調整產品組合，使產品線更加多元化，提升市占。

8. 中國大陸智慧手機品牌進入下半年後，開始全力衝刺中低階機種，力拚快速拉高 5G 滲透率。法人看好，感測器廠昇佳（6732）將可望通吃 OPPO、三星等品牌的距離感測器（P-Sensor）及重力感測器（G-Sensor）大單，訂單可望一路看到年底，下半年營運將重拾成長動能。

9. 路由器及交換器下半年需求大爆發，疫情不見減緩，宅經濟需求持續發燒，居家工作及遠距教學對無線網路連線品質及速度提升，帶動新一波換機需求，IC 設計 2379 瑞昱、4968 立積第 2 季接單量大增，下半年旺季效應與換機需求推升下，WiFi 晶片接單可望一路旺至年底。

