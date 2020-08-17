傳產、中小型股漲勢凌厲 台股大漲160點收12956點續寫收盤新高

台股今 (17) 日以平高盤開出後一路衝高，挑戰萬三關卡，由台積電、大立光、聯電等權值股領銜上攻，各類股齊揚，其中傳產及中小型股漲勢凌厲，終場帶動指數大漲 160.65 點或 1.26%，收在 12956.11 點最高點，續寫收盤歷史新高，成交值 2215.14 億元。

台積電擺脫修正格局，盤中逐步走高，終場漲近 2%，收 435 元；大立光股價翻紅，漲幅放大至 1.2%，以 3900 元作收；鴻海則在盤面下震盪，終場小跌收 80.2 元；聯電發動攻勢，強漲 2.5%，收在 24.15 元；聯發科一路在平盤附近遊走，終場翻紅收 685 元。

傳產股今日表現相當強勢，台泥漲逾 1%，幸福勁揚逾 5%，亞泥、嘉泥、環泥等也都表現不俗；紡織股方面，聚陽、新纖、利勤等均大漲逾半根停板，儒鴻、新紡、南紡等漲勢也相當強勁。

PCB 族群同樣維繫多方人氣，瀚宇博亮燈漲停，鎖在 49.65 元，創掛牌以來新高；精成科、景碩、楠梓電、金像電等同步走強。電腦品牌廠受惠下半年在家工作需求，華碩、宏碁股價雙雙漲逾 2%；廣達、佳世達、精英、神基等代工廠也表現不俗。航運族群持續獲資金追捧，長榮第 2 季獲利繳出亮眼成績，今日再度挾量攻上漲停。

高價股方面，股后祥碩重挫逾 3%，矽力 - KY 則收小跌，世芯 - KY、亞德客 - KY、玉晶光、富邦媒等跌幅也有 1-2%，愛普則遭遇賣壓重挫近 7%。