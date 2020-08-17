〈台股盤中〉中小股接棒漲 指數放量站回12900點

亞股今 (17) 日盤中漲跌互見，台股靠資金行情維繫多方人氣，中小型股接棒竄出，推升台股指數開平走高，以小漲 18.48 點開出後持續上漲，盤中大漲超過 130 點，收復 12900 點關卡，預估成交值超過 2400 億元，多方有意再衝萬三關卡。

上半年因國際油價崩跌衝擊塑化股，不過，法人看好 ABS 和 PS 供需將趨於健康，且兩者利差強勁，多方積極回補中小塑化股，國喬停鎖住，聯成一度亮燈漲停，台達化更逼近漲停，亞聚和台聚漲也有逾半根停板，成今日盤面上最強勢的一群。

太陽能族群續強，達能直奔漲停鎖住，聯合再生、茂迪和國碩續漲 7%；電線電纜、造紙族群也接棒成低基期強彈股，大亞漲近半根停板，華新漲逾 3.5%，華電和華榮漲逾 2%，永豐餘漲逾 7%，士紙和寶隆漲 2%。

電子族群中，板卡指標股表現不俗，華擎漲逾 7%，技嘉漲近 5%，映泰漲近 4%，撼訊、微星等漲 2%。

海運族群中，貨櫃海運在長榮再次亮漲停燈號的帶動下，萬海續漲 2%，台船漲 2%，陽明由黑翻紅；而散裝航運也見到買盤進駐，正德漲近 5%，台航和中航漲逾 3%，四維航漲逾 2%。

統一投顧指出，台股指數沿月線震盪盤堅，且類股健康輪動輪漲，整體多方格局不變，指數短線震盪並無礙。

國泰證期研究部則指出，近期台股隨美國科技類股轉為橫向整理，表現相對落後，但電子與非電族群維持健康輪動，顯示市場信心仍維持正向，指數下檔有支撐。

元大投顧認為，第三季需求持續增溫的在家工作概念股，如 NB、PC 及散熱、電池、晶片等相關零組件股是盤面的亮點，加上具有補漲題材的航運、綠電、造紙等，都是近期可留意的投資標的，在指數高檔震盪、月線支撐並未失守前，業績股和題材股可短線靈活操作。