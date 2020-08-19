疫情過後想出國玩 就靠機器人理財放大你的旅遊基金

很多人今年很鬱悶，出國計畫都被新冠肺炎疫情打亂了，各國邊境管制何時完全解禁也還未可知。不過，理財專家認為，今年是最壞的時代，也是最好的時代。雖然很悶，沒辦法出國旅遊，但也是累積財富的好時機，因為市場波動頻繁、震幅也大，造就不少難得的投資良機，建議可趁此期間，善用機器人理財逢低加碼，增值旅遊基金，待疫情過後，再出國好好玩。

最壞時機也是最好時機

新冠肺炎使然，各國祭出邊境管制手段，今年上半年國際旅遊幾乎停擺。雖然為了振興觀光經濟，近期部份國家開始開放台客入境，但人數有限，而且必須配合各國強制檢疫及隔離政策，況且台灣邊境管制未解除，國人回國要再隔離 14 天，種種不便，加上各界也憂心疫情二度爆發，澆熄了許多人出國旅遊的念頭。

不過，今年雖然無法遨遊世界，卻締造出不少投資全球的機會，理財專家指出，近年來國際市場充滿變數，黑天鵝事件層出不窮，以今年來說，除了新冠肺炎疫情、國際油價崩盤之外，包括美國總統大選、美中關係再度陷入緊張、地緣政治風險、秋冬後疫情是否捲土而來等等，均牽動金融市場走向，預計今年下半年投資市場仍將持續呈現高度震盪格局，但也因此造就許多投資契機，值得好好把握。

舉例來說，今年 3 月因為疫情蔓延，市場憂心經濟衰退，股債商品等各類資產均遭到拋售而重挫，產生價格乖離的現象。美股崩跌，不到兩周觸發 4 次融斷機制，但如今美股部分指數已經完全收復失土；再來看台股，從 3 月 23 日大跌 344.17 點，失守 8,900 點關卡，隨後在各國強力的貨幣與財政政策激勵下，展開報復性反彈，也帶動台股基金表現，統計 3 月以來至 6 月初，有 20 幾檔台股基金寫下佳績，報酬率超過 1 成以上。

展望未來，諸如上述的市場震盪狀況會不斷重演，只要有拉回整理，都是逢低布局的好機會，因此，今年若無法出國旅遊，理財專家建議，何不如將這筆旅遊經費做更好的運用，善用兆豐銀行「理財 e 把兆」，定期定額投入買基金，藉此擴大旅遊基金，等疫情過後，再以這筆錢升等旅遊規格，例如經濟艙改為商務艙、旅遊 5 天延長為 10 天、日本旅遊轉為北歐旅遊等等，一掃疫情以來的悶心情。

市場亂流多 機器人理財最罩

在新冠疫情肆虐後，全球產業鏈已發生本質上的改變，如以往認為高進入門檻的航空業，各個陷入經營危機，市場投資亂流不斷，進出場時點難以掌握，況且投資標的遍及全球，產業類型也多元化，自己挑選標的並不容易。就算是由專業團隊操盤的基金，國內核備的檔數也超過 3,000 檔，想要從眾多「基」海中，找到好基金組成適合自己投資屬性的資產配置，並不容易，也花時間。此時，善用機器人理財是最有效率的投資方式。

兆豐「理財 e 把兆」為線上機器人理財服務，是結合人工智慧、大數據、演算法等技術的智能投資平台，由兆豐銀行專業的投資研究團隊，搭配自動化投資顧問服務系統之演算法，依據客戶投資風險屬性及偏好，推薦最適合他們的投資組合，每個投組建議至少 2 檔基金，客戶可依系統推介比例進行下單。

系統同時會透過自動監測機制，每日檢視投資組合，並依市場變化，決定啟動投組再平衡機制與否，若符合執行條件，便會發送再平衡通知，請客戶評估是否按照機器人建議，進行資產調整。投資門檻也很親民，新台幣 1 萬元即可建構一個投資組合，往後想要加碼投資，最低金額僅新台幣 3,000 元，小資族都能負擔得起。

建置投組之前，可以先透過試算功能，算一算每個月定期定額或是單筆投資需要多少錢。試算方案有「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」等三種選擇，只要輸入參數與風險屬性，就會提供最適合的投組建議。以「圓夢計畫」來計算，例如想要利用一年時間存 10 萬元去歐洲旅遊，只要輸入投資屬性、圓夢目標達成年限及設定目標金額，即可試算出，成長型投資人每月定期定額 7,600 元左右，以預定報酬年化 9% 推算，一年後即可達成此夢想。

(圖一)「理財 e 把兆」-「圓夢計畫」試算結果

「理財 e 把兆」以簡單化、科學化、數據化的模式進行投資，績效卓越穩定性佳，更值得長期信賴，以今年疫情股市最低點的 3/23 至近期 6/19 分析，期間 MSCI 全球股票指數反彈幅度雖達 30.8%(換算為台幣計價)，但年化波動度卻高達 33.18%，而理財 e 把兆建構的圓夢計畫投資組合 (風險屬性為成長型) 之反彈幅度仍達 26.50%，且年化波動度僅為 12.66%，整體的夏普指數遠優於全球股票指數。不僅投資小白能夠簡單上手，即使是有投資經驗的人亦可透過該平台，提高勝率，此外不但可以解決選擇進出場時點的痛點，並結合紀律性投資，避免追高殺低。由於今年市場亂流仍多，逢低加碼機會不少，所以，近期不能出國玩不要緊，投資優先最要緊，因為今年是投資良機，可以善用該平台掌握危機入市的機會，讓旅遊夢想金越滾越多。等疫情過後，再拿這筆增值的旅遊基金，好好出國怒玩一波。

* 本文所引用某段期間內之股票指數走勢及「理財 e 把兆」機器人理財投資組合之績效及波動度僅供參考，不作為未來走勢之預測或獲益之保證。本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。

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