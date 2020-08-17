法德藥歐洲子公司無力償債 宣布破產

法德藥 (4191-TW) 宣布，旗下持股 70% 的轉投資歐洲公司 Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.(EU) 因負債總額 1894 萬元無力償還、聲請破產，董事會也決議不再提供資金挹注，預計將認列稅前損失 605 萬元。

法德藥表示，根據 EU 公司第 2 季會計師核閱數字顯示，負債總額約 1892 萬元、總資產 91 萬元，因債務人無力償還、聲請法院裁定啟動破產程序。

法德藥董事會則決議，考量整體成本及調整歐洲市場營運模式，不再對 EU 公司提供資金挹注及無實質營運控制，後續損失將全數除列帳載採用權益法之投資貸餘及相關資產或權益項目，預計增加稅前損失 605 萬元。

法德藥雖然調整歐洲市場營運規劃，不過近期美國市場卻頻傳好消息，旗下可治療多症狀的學名藥產品今年初取得美國 FDA 藥證，目標啟動銷售後，3 年內要搶下 2 成市占率；抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片，則因美國市場出現缺貨狀況，該藥品獲得美國零售通路商急單，添營運新動能。

此外，B 型肝炎學名藥恩替卡韋片共 0.5mg、1mg 兩種劑型已在本月取得美國 FDA 藥證，並與通路商討市場狀況，預期最快今年底就能出貨。