〈杏國新藥期中分析〉胰臟癌三期臨床符合標準 預計明年中完成試驗

杏輝 (1734-TW) 與旗下杏國 (4192-TW) 今 (11) 日共同召開記者會，董事長李志文表示，杏國研發中胰臟癌新藥 SB05PC 在全球進行三期人體臨床試驗，依照獨立資料監察委員會 (DMC) 審查，符合臨床安全性及不須修改計畫書，可依原計畫繼續進行，預計明年中可完成試驗、同年底公布數據結果。

杏國胰臟癌新藥 SB05PC 為帶正電荷微脂體抗癌新藥，已取得歐洲 EMA、美國 FDA 胰臟癌孤兒藥認證資格，在全球進行多國多中心三期臨床試驗，包括美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯及以色列等 7 國，目前已完成 218 例收案。

杏國總經理蘇慕寰指出，由於當初與美國 FDA 討論臨床設計時，臨床期間不需先進行病患數據分析，只需審查試驗安全性及是否更改計劃書，因此在三期臨床試驗中已有 101 位病患死亡，並進行期中分析。

蘇慕寰表示，依據臨床試驗計畫，7 月 30 日已收最後一位病人，總病例數 218 例，並開始用藥，待所有病患死亡後，便可開始分析臨床數據結果，預計明年中完成臨床試驗、明年底有臨床結果，後續再提出藥證申請。

蘇慕寰指出，胰臟癌是嚴重未被滿足的醫療需求市場，據 WHO 統計，2018 年全球胰臟癌人數約 45.9 萬人，推估 2025 年將達 55.8 萬人，年複合成長率達 21%；研調機構指出，2017 年全球胰臟癌市場商機 20.1 億美元，估 2025 年全球市場商機上看 40.1 億美元。