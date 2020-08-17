盤前財經大事搶先讀2020年08月17日

今日操盤前瞻

法說會：中華電、遠傳、亞泥、中裕、大洋華

除權息：元大金、日盛金、旭軟、智捷、立端等

〈台股風向球〉漲多是最大利空 萬三關卡成上檔反壓

台股過去一周僅下跌 33.41 點，周線連 9 紅，法人指出，衝破萬三關卡當日出現爆量長黑 K 後，不斷盤整，反映市場居高思危心態，及美中貿易協議後續的不確定性，儘管二次疫情利空持續鈍化，但預料在美國總統選舉之前，川普還會丟出更多議題讓市場消化，震盪將持續加劇，萬三關卡已成新壓力，短線上檔空間不大。閱讀全文...

紅色供應鏈崛起 台代工廠著力三方向布局

面對近年紅色供應鏈崛起，台廠代工廠正面臨產業轉型轉捩點，除加速調整全球產能配置外，廠商也正透過整合自身上下游產業供應鏈，強化競爭力，同時積極尋找如雲端、車用電子、醫療等下一個新營運動能。閱讀全文...

〈觀察〉建商搶先布局北台灣第三大重劃區 潤泰新購地成指標

海外資金匯回效應加上低利環境推波肋瀾，新北市重劃區新建案的推案由三重、板橋江翠北、新店的央北等大型重劃區點燃，戰火可望進一步蔓延到新莊塭仔圳重劃區，在建商陸續插旗下，2021 年建商推案量將自 200 億元起跳。閱讀全文...

搶在夏季完成 Nvidia 買下 ARM 進入倒數

英媒《Evening Standard》獨家報導指出，軟銀與 Nvidia 就 ARM 出售一事已進入倒計時，該筆交易可能會在今年夏季完成。目前 Nvidia 已進入最後談判階段，而交易金額可望高達 400 億英鎊。閱讀全文...

向來不看好黃金 巴菲特為何買金礦股、出清高盛？

根據上周五 (14 日) 揭露的最新持股變動資料 ，巴菲特執掌的波克夏公司在第 2 季買進巴里克黃金公司 (Barrick Gold)，曾對黃金不屑一顧的態度似乎有所翻轉。波克夏同時也減持他向來鍾愛的銀行股、把金融海嘯至今長期持有的高盛持股全數出清，難道「股神」不再看好美國經濟？閱讀全文...