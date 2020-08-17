〈台股盤前〉大盤高檔震盪將持續 業績成長股為今天盤面重心

台股前一交易日震盪收紅，收盤上漲 32.33 點，收在 12795.46 點，而在高雄市長補選結束，執政黨候選人大勝後，今晨投資人見面的第一句話便是問「國安基金還會護盤嗎？」這個問題有待盤面及後市的進一步證明，不過證券分析師認為，上半年財報完全公布之後，業績成長股為今天的盤面重心。

黃漢成指出，高雄市長完成補選，結果也都在執政黨的預期之中，與國安基金的繼續護盤與否，目前看上關係並不大，目前要看的是台股的基本面是否勝出。

就上周六早晨的美股收盤表現來看，美中會談傳臨時喊卡、美國 7 月零售銷售數據遠遜預期，兩黨就新紓困措施仍未有進展，四大指數近乎持平。收盤指數，美股道瓊指數上漲 34.30 點，或 0.12%，收 27,931.02 點。標普 500 指數下跌 0.58 點，或 0.02%，收 3,372.85 點。那斯達克指數下跌 23.20 點，或 0.21%，收 11,019.30 點。費城半導體指數下跌 1.60 點，或 0.073%，收 2,200.81 點。

在台北股市於集中市場加權股價指數在 12800 上下震盪，過去幾日盤中不斷有有得而復失、失而復得的訊息讓投資人心裡糾結同時，不斷有生技、防疫類股的大幅震盪、PCB 個股的如欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW) 的股價獲多頭不斷推升向上，證券分析師黃漢成則認為，在上市、上櫃公司上半年財報完全公布之後，業績成長股為今天的盤面重心。

在上半年業績大成長的個股包括精元 (2387-TW)、科嘉 (5215-TW)、研通 (6229-TW)、茂迪 (6244-TW)、長榮 (5603-TW)、恆大 (1325-TW)、和碩 (4938-TW)、安力 - KY(5223-TW)，證券分析師黃漢成都出，都是第二季財報表現出亮麗的個股，相當值得留意。

在市場重要消息部分，市場指出聯發科 (2454-TW)5G 晶片出貨獲看好、車市的銷售也有不錯的前景，車廠也在加班因應。報導指出，在後疫情時代報復性需求下，近兩個月以來，包括福特六和、中華車 (2204-TW) 都因產品熱銷而狂加班，出乎業者意料之外。