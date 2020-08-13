台股尾盤強拉10日線失而復得 漲92點收12763點

美股周三在大型科技股領漲下全面收高，激勵台股今 (13) 日走揚，由權王台積電開路，指數一度大漲逾百點站上 12800 點，但鴻海、大立光等主要電子權值股震盪翻黑壓抑漲勢，不過最後一盤多頭強拉，終場上漲 92.78 點或 0.73%，收 12763.13 點，10 日線失而復得，成交值放大至 2362.42 億元。

台積電擺脫連日修正，今日股價回神，終場上漲 2.4%，收在 429 元，市值也重返 11 兆元之上；由於新 iPhone 遞延恐影響鴻海第 3 季業績，今日股價翻黑重挫 2.3%，失守 80 元關卡；大立光同步由紅翻黑，終場跌逾 1%，收 3850 元。

其他權值股方面，聯發科今開高走低，尾盤強拉翻紅，收 684 元；華碩、中租 -KY、和泰車、台達電等多檔漲勢相對強勁；國泰金、兆豐金、華南金等金融股也普遍走升；聯電、國巨、可成等賣壓則相當沉重。

MSCI 最新季度調整出爐，祥碩被納入成分股，帶動今日股價大漲逾 4%，收 1775 元，再度奪回股后寶座；矽力 - KY 則收在平盤 1755 元，在比價效應下，近期股后競爭相當激烈。

太陽能族群再度成為資金焦點，茂迪、達能、鼎元均亮燈漲停。電腦設備股方面，鴻海旗下工業電腦廠樺漢亮燈漲停來到 307 元，圓剛、技嘉、微星、精元等多檔也漲半根停板左右。工具機族群也獲買盤青睞，力達 -KY 亮燈漲停，上銀勁揚近 3%，全球傳動、大量、恩德等都表現不俗。