台股回神漲近百點收復10日線 三大法人買超62.3億元

台股擺脫連日頹勢，今 (13) 日由台積電領軍上攻，一度大漲逾百點，站上 12800 點關卡，儘管鴻海、大立光賣壓沉重壓抑漲幅，大盤仍在尾盤奮力拉高，終場漲近百點收復 10 日線，成交值略放大至 2362 億元，三大法人合計買超 62.36 億元，呈現土洋對作。

加權指數終場上漲 92.78 點或 0.73%，收 12763.13 點，成交值 2362.42 億元。觀察籌碼面，外資由賣轉買，共計買超 69.34 億元；投信則呈現連 5 賣，小幅賣超 2136 萬元；自營商同步賣超 6.72 億元，三大法人合計買超 62.36 億元。

台積電擺脫連日修正，今日股價回神上漲 2.4%，收在 429 元，市值重返 11 兆元之上；鴻海第 3 季業績恐受新 iPhone 遞延影響，今日股價翻黑挫逾 2%，失守 80 元關卡；大立光同步翻黑，終場跌逾 1%，收 3850 元；聯發科開高走低，尾盤獲得買盤強拉，股價翻紅收 684 元。

觀察盤面焦點個股，電腦品牌廠華碩第 2 季獲利創 8 年新高，獲外資看好調升目標價，今日股價大漲逾半根停板，收 242 元創波段新高，成交量也爆出 1.5 萬張。MSCI 最新季度調整，祥碩被納入成分股，帶動股價大漲逾 4%，收 1775 元，再度奪回股后寶座。

此外，偏光板廠力特以 36.5 億元將南科廠及設備賣給台積電，今日重啟交易後引發買盤湧入，股價直奔漲停；大同市場派申請召集股臨會獲准，激勵股價一度攻上漲停 16.5 元，呈現價量齊揚。

盤面上，半導體及電子類股表現強勢，指數漲逾 1%；橡膠、汽車、電腦設備、觀光等類股也表現不俗。

法人表示，蘋果及相關概念股近期面臨龐大壓力，除了新 iPhone 恐延遲，美國封殺抖音、微信也將影響中國市場銷量，接下來就看蘋概股能否走穩及外資何時轉賣為買，建議投資人可將漲多、本益比過大的持股降低操作。