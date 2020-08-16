紅色供應鏈崛起 台代工廠著力三方向布局

面對近年紅色供應鏈崛起，台廠代工廠正面臨產業轉型轉捩點，除加速調整全球產能配置外，廠商也正透過整合自身上下游產業供應鏈，強化競爭力，同時積極尋找如雲端、車用電子、醫療等下一個新營運動能。

針對紅色供應鏈議題，廣達 (2382-TW) 董事長林百里表示，對岸低價搶單是台廠必須面臨的宿命，但台廠具有研發創新能力，以廣達來說，不只是幫客人代工，而是從研發設計到製造都一手包辦，能提供客戶最好的價值。

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢則表示，產業競爭是常態，但各家公司都在追求更好效率、發展，言下之意也透露台廠正積極強化產業競爭力，和碩近期就大動作宣布將斥資 145 億元私有化旗下機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW)，除了看好未來金屬機殼需求大，也有助垂直整合集團資源、提升決策效率。

不光集團資源整合，全球布局廣泛也一直都是台廠競爭優勢之一，觀察近期在貿易戰、疫情干擾下，台廠布局仍未放緩，以鴻海、和碩、緯創 (3231-TW) 為主的蘋果組裝鏈同步加碼鎖定下一成長市場印度，另外，緯創、和碩、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 也同時加碼投資越南，廣達則是以泰國發展為主。

展望未來，法人認為，代工廠因筆電、手機產業正面臨後進者進逼，正積極尋找下一個營運成長動能，其中，在資料傳輸、5G 應用發酵下，成功帶動雲端伺服器、小型基地台需求起飛，包含廣達、緯創在雲端伺服器布局進度最快，而仁寶、和碩同樣在小型基地台、5G 路由器也有所布局，並為 O-RAN 成員之一。

代工廠也鎖定醫療、電動車、車用電子發展，縱使相關認證時程較長，但包含廣達、緯創、仁寶、英業達都已陸續與各大醫療院所合作，導入 AI 智慧醫療設備、服務，看好結合台灣電子與醫療兩大產業，將在醫療科技發展中取得領先地位，也可望在環保能源趨勢下，取得車用電子龐大商機。