〈美股盤後〉美中會談傳臨時喊卡 四大指數近乎持平

週五 (14 日) 美中會談傳臨時喊卡、美國 7 月零售銷售數據遠遜預期，兩黨就新紓困措施仍未有進展，科技股領跌消弭房地產股漲勢，四大指數近乎持平。

標普本週累計上漲 0.64％，連續第三週上漲。道瓊週漲 1.8%。那指週漲幅不到 0.1%。

美中原定美東時間 8 月 15 日舉行視訊會談，審視中國對第一階段貿易協議的履約狀況，外媒引述消息人士表示，由於日程安排問題，雙方已延遲該會議。

美國參議院開始夏季休會，兩黨仍未就新一刺激法案達成共識，美國總統川普開出交換條件，如果民主黨做出讓步，他將同意民主當的要求，為郵寄投票提供最高 250 億美元的資金。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2090 萬例，死亡數突破 76 萬例，美國累計確診超過 52.5 萬例，累計死亡數達 16.7 萬。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 34.30 點，或 0.12%，收 27,931.02 點。

標普 500 指數下跌 0.58 點，或 0.02%，收 3,372.85 點。

那斯達克指數下跌 23.20 點，或 0.21%，收 11,019.30 點。

費城半導體指數下跌 1.60 點，或 0.073%，收 2,200.81 點。

五大科技巨擎僅微軟收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.089%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.096%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.79%。

道瓊 30 檔成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.22%；波音 (BA-US) 上漲 1.92%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.99%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.68%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.59%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 0.57%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.66%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.68%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.06%；美光 (MU-US) 下跌 1.17%。

台股 ADR 僅台積電收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.19%。

焦點個股消息

德國生物技術公司 CureVac BV 赴美 IPO，首次公開募股的定價為每股 16 美元，交易代碼為 CVAC，掛牌首日其股價飆升 249.38%。

生物製藥公司 Novavax (NVAX-US) 大漲 9.93%，該公司表示已與英國政府達成協議，將提供 6000 萬劑潛在的新冠疫苗。

美國總統川普週五宣布，製藥和醫療保健領域的物流和服務提供商麥卡遜 (MCK-US) 成為疫苗及其管理所需用品的主要分銷商，協助美國政府疫苗物流工作，加快政府向美國公眾接種疫苗工作，其股價上漲 4.20%。

應材 (AMAT-US) 上季營收獲利皆優於預期，其股價上漲 3.92% 至每股 67.62 美元。

App Store、Google Play 下架《要塞英雄》(Fortnite) 後，開發商 Epic 隨後宣布將提告蘋果、Google。

關鍵經濟數據

美國 7 月零售銷售月增率報 1.2%，預期 2.3%，前值 7.5%

美國 7 月核心零售銷售月增率報 1.9%，預期 1.1%，前值 6.7%

華爾街分析

美國參議院已經休會，華爾街一些分析師表示，市場可能會盤整，直到有解案。

Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi，如果沒有更多幫助，在 8 月和 9 月會出現 W 型走勢，即經濟復甦從 V 型回落，然後再度走高，這顯然是令人困惑的。股市可能不會達到我們的期望，而是進入拋售潮。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「更多的財政刺激措施和更好數據讓我們自相矛盾，我們看到了盤整走勢，市場需要國會採取更多行動。令人擔心的是，我們等待的時間越長，數據就會越好，新一輪刺激計畫的影響力就會越小。」

Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 預計，國會最終會達成協議，但紓困金和影響力不會像上一輪規模那樣大。