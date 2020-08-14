應華Q2轉盈 上半年每股仍虧0.56元 下半年營運可望回穩

應華精密 (5392-TW) 今 (14) 日公布最新財報，第二季營運回溫，稅後純益 1.18 億元，每股純益達 0.71 元，上半年營收 49.02 億元，稅後虧損 1.23 億元，每股虧損 0.56 元。

應華精密主管指出，7 月營收已回溫，估全球疫情將會漸漸緩解，隨之而來將有另一波消費力道，應華度過上半年的營運谷底期，各生產基地也積極恢復正常，因應客戶需求增加。

應華精密 7 月營收 9.13 億元，為今年單月新高，月增 14.63%，年減 11.05%，相對去年月營收減幅相對疲軟，前 7 月營收 57.75 億元，年減 20%。

應華精密第二季營收為 24.97 億元，毛利率為 14.18%，季減 1.53 個百分點，年增 0.09 個百分點，稅後純益 1.18 億元，較首季轉虧為盈，年增 4 倍，第二季單季每股純益達 0.71 元；應華精密 2020 年上半年營收 49.02 億元，毛利率 14.94%，年增 0.75 個百分點，稅後虧損 1.23 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.56 元。

應華精密上半年毛利率 14.94%，仍維持去年平均 14.84% 毛利率以上。

目前應華旗下擁有包括應華工業，捷邦國際，承光五金、日本第一化成及日本 Sol-plus 等，其中日本第一化成原本是日本精密塑膠零組件廠，目前全力朝車用領域發展，由於日本主要一線車用零組件公司都是客戶，產品已遍及日系大車廠。

應華總經理胡湘麒看好，隨著車廠注重主動安全配備，EPB 電子煞車模組逐漸列為車輛標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不到 50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代 EPB 模組認證，且因應客戶要求擴產，預計今年量產出貨。