〈財政部記者會〉台新金擬賣股 彰銀案可望有轉機 財長：客觀環境已改變

台新金 (2887-TW) 為迎娶保德信人壽，擬出脫 3% 彰銀 (2801-TW) 持股籌資，市場關注官民股糾纏多年的彰銀案是否出現轉機？財政部長蘇建榮說，這代表彰銀案客觀環境已有變化，期盼懸宕已久的彰銀案能圓滿解決。

台新金日前宣布，計畫以 55 億元併購保德信人壽，並表示不排除出脫彰銀持股籌措迎娶聘金，儘管出脫股份僅 3% 不算多，但這也是台新金自 2005 年入主彰銀以來，首次表態有意出脫彰銀持股，引發市場關注。

蘇建榮指出，對於台新金準備自籌資金併購保德信人壽，財政部原則上尊重台新金的作法，但他強調，台新金首次釋出打算出脫彰銀持股，代表彰銀案客觀環境已有所變化。

媒體提問，如果台新金釋出彰銀股票後，是否代表彰銀案出現轉圜，財政部是否會與台新金溝通，讓懸宕已久的彰銀案落幕？

蘇建榮說明，希望彰銀案能圓滿解決，財政部迄今為止尚未與台新金有任何接觸，至於彰銀案能否在他財長任內解決？他則以「成功不必在我」回應。

台新金字 2005 年入主彰銀後，雙方為了經營權屢次攻防，2014 年 11 月彰銀董事改選，公股陣營重新取得經營權，台新金為此怒告財政部要求財政部返還經營權。

最高法院去 (2019) 年 5 月對於彰銀案民事官司發回高等法院更審，高院在歷經一年多審理後預計將在 21 日進行宣判。