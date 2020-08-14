馬來西亞第2季GDP年減17.1% 創1998年以來新低

馬來西亞央行週五 (14 日) 公布，由於受新冠病毒 (COVID-19) 及封鎖措施影響，今年第 2 季 GDP 年減 17.1%，創 1998 年第 4 季亞洲金融危機以來的低點，也是自 2009 年之後首度萎縮。

央行也下調全年 GDP 預測，由原本的萎縮 2% 至成長 0.5%，下調為 - 3.5 至 - 5.5%。

馬來西亞第 2 季多數時間都處於經濟封銷，以遏制疫情的蔓延。央行認為，隨著政府逐步放寬封鎖限制，經濟在 2021 年可急劇反彈 5.5% 至 8%。

馬來西亞首席統計師 Mohd Uzir Mahidin 表示，受經濟封鎖影響，第 2 季面臨挑戰，做為開放經濟體，馬來西亞的開放度為 123%，在全球居於前位，疫情的全球蔓延讓第 2 季 GDP 也受到外部的拖累。

他表示，外部需求疲軟影響了出口導向型行業的製造業生產，造成 13.5% 下降，占製造業增加值的 71%。

Mohd Uzir 說，除了農業部門以外，所有部門均為負成長。服務業和製造業分別下降了 16.2% 和 18.3%，建築業下跌了 44.5%，而採礦和採石業下跌了 20%。

央行總裁 Nor Shamsiah Mohd Yunus 表示，第 2 季很可能是谷底，馬來西亞經濟有望在下半年復甦，並在 2021 年進一步反彈。