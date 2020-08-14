超眾Q2純益季增逾1倍 EPS 2.62元 連4季寫新猷

散熱大廠超眾 (6230-TW) 受惠新冠肺炎疫情，筆電、伺服器出貨旺，第 2 季稅後純益 2.27 億元，季增 152.2%、年減 2.9%，每股純益 2.62 元，連 4 季寫新高，法人看好，筆電、伺服器需求動能可望延續至下半年，營運可望進一步成長。

超眾第 2 季營收 23.63 億元，季減 44.61%、年增 7.26%；毛利率 22.62%，季減 7.66 個百分點、年增 0.77 個百分點；營利率 14.05%，季增 10.97 個百分點、年減 1.11 個百分點；稅後純益 2.27 億元，季增 152.2%、年減 2.9%，每股純益 2.62 元。

超眾上半年營收 40.06 億元，年減 1.11%；毛利率 19.48%，年減 2.67 個百分點；營利率 9.55%，年減 2.44 個百分點；稅後純益 3.17 億元，年減 15.24%，每股純益 3.67 元。

超眾表示，上半年筆電需求大增，營收比重從 37% 攀升至 49%，儘管筆電客戶下半年持續拉貨，但動能已趨緩，難維持上半年高峰，不過整體出貨已優於往年，預期下半年營收比重仍可望維持 4 成。

手機方面，超眾指出，去年手機基期較低，占整體營收比重僅約 10%，上半年遇上產業淡季及新冠肺炎疫情，營收略微下滑，但下半年在產能提升及客戶數增加下，營收可望重回成長。

超眾上半年筆電營收比重 44%、伺服器占 27%、網通占 12%、DT 占 6%、手機占 8%、其他占 3%。