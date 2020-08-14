盤前財經大事搶先讀2020年08月14日

今日操盤前瞻

法說會：華紙、永豐餘、正新、神盾

除權息：鉅明、欣高、晶采

〈和碩擬私有化鎧勝〉傳將結盟緯創、立訊抗鴻海 童子賢：消息不屬實

近期市場傳出和碩 (4938-TW) 將與緯創 (3231-TW)、中國立訊結盟，擴大搶攻蘋果 (AAPL-US) 訂單，進而與鴻海 (2317-TW) 競爭，和碩董事長童子賢昨 (13) 日表示，三方結盟的消息並不屬實，產業競爭是常態，每家公司都在追求更高效率、更好的發展。閱讀全文...

〈觀察〉機殼廠三大集團作戰艦隊成形 可成孤軍奮戰壓力大

和碩 (4938-TW) 昨 (13) 日宣布私有化鎧勝 - KY(5264-TW)，強化上下游整合，市場認為，未來鎧勝將挾集團資源提升競爭力，除可布局東南亞市場，也能降低成本與提高接單能量，實力進逼鴻海 (2317-TW)，在供應鏈以價格為導向的策略下，可成 (2474-TW) 需更將資源集中在成本與競爭力，在三大集團中求得更多生存空間，未來挑戰將更大。閱讀全文...

聚陽前 7 月稅前盈餘重返成長 每股稅前賺 6.27 元

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 昨 (13) 日公告 7 月自結損益，稅前盈餘 2.92 億元，月減 3%、年增 21%，每股稅前盈餘約 1.32 元，累計前七月稅前盈餘 13.77 億元，年增 2%，重返成長軌道，每股稅前盈餘 6.27 元。閱讀全文...

〈MSCI 調整〉台股權重雙降 金管會估 59 億元資金流出台灣

MSCI 昨 (13) 日宣布，調整台股權重雙降一持平，其中，全球新興市場指數更慘遭連 6 降，金管會表示，MSCI 這次季度調整後，預估台股將流出 2 億多美元 (折合約新台幣 59 億元)。閱讀全文...

不只是 TikTok 和微信 龐皮歐暗示美將採取更多行動

美國總統川普先前簽署了行政命令，禁止美國企業與 TikTok 母公司字節跳動及微信母公司騰訊等進行任何交易。如今，美國國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo) 暗示，川普最新的行政命令，可能不僅僅是針對 TikTok 和微信，禁令範圍可能更加「廣泛」。閱讀全文...