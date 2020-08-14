豐田、馬自達加碼投資美國工廠 總額達23億美元

日本豐田汽車 (7203-JP) 與馬自達 (7261-JP) 在 13 日表示，他們要向美國阿拉巴馬州興建中的汽車組裝廠追加投資 8.3 億美元。總投資金額約上看 23.1 億美元。

新工廠為了生產兩家公司的 SUV 車款，將投入最新的生產設備及員工訓練設備。年產能則維持在 30 萬輛不變，目標在 2021 年展開生產。

豐田汽車已在先前公布消息，未來於新工廠所生產的車款，將從原本預定的小型車「Corolla」變更為未發表的新款 SUV。另包含馬自達的 SUV 車款在內，在每年將各生產 15 萬輛汽車。從 2020 年底開始招募員工，到 2022 年之前，最多將僱用 4000 人。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

馬自達股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這兩家公司於 2018 年的時候，為呼應美國總統川普重振該國汽車產業的期望，宣布在阿拉巴馬州成立新工廠。

對馬自達而言，這次是該公司首度在美國設廠。而馬自達在墨西哥的代工生產等方面與豐田汽車關係深厚，也藉由共同工廠的成立來提升投資效率。原本計畫是在 16 億美元各出資一半，但是在動工後也將投資額減少約 2 億美元。

由於美國總統大選將於 11 月時舉行，川普也很有可能再拿進口車來大做文章。這兩家日本汽車公司選在這個時點公布追加投資消息，相信也與這個問題有關。

合資公司的副社長 Mark Brazeal 也在 13 日的時候表示，能長年以在地企業身分來作出貢獻，讓他感到相當興奮。

而日本去年共出口 170 萬輛的汽車到美國市場，約占美國汽車銷量的 10%。