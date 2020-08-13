南韓星巴克Q2營業利益年增54.3% 逆勢成長

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情普遍重創外食產業，但是南韓星巴克 (Starbucks Korea) 在今年 Q2 的營業利益仍出現年增 54.3% 的佳績，逆勢成長。

《韓聯社》週四 (13 日) 報導。根據南韓連鎖量販店龍頭 E-Mart(139480-KR) 於 13 日所公布的財報數據，2020 年 Q2 旗下主要子公司之一的南韓星巴克，當季的營收較去年同期增加 5.4% 至 4826 億韓元；營業利益報年增 54.3% 至 617 億韓元；淨利報年增 52.5% 至 462 億韓元。

此外，南韓星巴克在今年上半年的營收報 9371 億韓元。全年營收有機會突破 2 兆韓元大關，但是仍須端看下半年的業績表現。

對於南韓星巴克的亮眼業績，該國有業界人士認為星巴克的門市數量，從去年底到本月時點，已從原先的 1378 家一路增加到了 1438 家。除此之外，南韓星巴克於今年夏天所推出的贈品促銷宣傳活動，也在消費者之間出現爆發性人氣，可從中得知南韓星巴克有成功博取固定粉絲們的支持。

在有關 E-Mart 的 Q2 財報方面，當季營收報年增 13% 至 5.19 兆韓元；營業損失報 474 億韓元 (去年同期營業損失報 299 億韓元)，淨利報 3145 億韓元 (去年同期報 266 億韓元的淨損)。