〈財報〉應材Q3營收獲利高於預期 Q4財測又亮眼 盤後樂漲逾3%

應用材料 (AMAT-US) 週四發布第三季財報與第四季財測，其第四季財測營收高於分析師預期，示意半導體設備的需求將反彈，且因疫情而中斷的供應鏈服務的需求也將上升。

應材的財報向來被視為晶片產業的風向球，週四盤後因應財測樂觀而大漲 3% 以上。

NON-GAAP 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：44 億美元 vs. 41.8 億美元 (Refinitiv 調查)

調整後毛利：19.78 億美元

毛利率：45%

營業利益：11.6 億美元

營業利潤率：26.4%

EPS：1.06 美元 vs. 95 美分 (Refinitiv 調查)

調整後純益：9.76 億美元

部門營收

半導體系統營收 (晶片廠的齒輪供應商) 年增 28% 至 29.2 億美元

代工、物流和其他營收：年綠成長自 29% 提高到 55%。

DRAM 自 27% 下降至 22%

Flash 自 24% 下降至 23%

應用全球服務年增 11% 至 10.3 億美元

顯示器和鄰近市場營收增加 25% 至 4.25 億美元。

其實應材的財報數據向來都優於預期，所以投資者關心的其實是財測，因此財測亮眼令市場推高股價。

應材曾預期今年下半年供應鏈獲得增長，助使公司收復疫情時期的銷售虧損。

第四季財測 vs 分析師預期

營收：46 億美元 (正負 2 億美元) vs. 43.6 億美元 (Refinitiv 的 IBES 數據)

EPS：1.11 美元至 1.23 美元 vs. 1.02 美元

追蹤應材的 28 位分析師中，16 位建議買進、7 位認為持有，剩餘 5 位喊賣出，平均目標價為 70.29 美元，與當前交易水準相比，隱含漲幅約 8%。