【袁志峰專欄】港股成交銳減 關注恒指成份股變動

8 月 14 日推介 - 百奥家庭互動 (2100, 上日收市 $1.2)

1) 股市前景

昨日港股成交額以及港股通南向淨流入都顯著縮減，反映中國 7 月貨幣供應量略為收緊後，股市資金流動性亦有所減弱。預期恒指維持上落市格局，波幅 24000 點至 25400 點。個股公布業績仍是股價的催化劑。今日收市後恒生指數公司將公布成份股變動。

今天推介是百奧家庭互動 (2100)，公司將於 8 月 26 日公布中期業績，早前已發盈喜，預期上半年收入及盈利分別同比增長超過 3.1 倍及 6.1 倍。筆者估計今年全年盈利增長 114% 至 3.24 億元人民幣，預測本益比 9 倍，現金殖利率 9%，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

恒指周四高開 246 點，已是全日高位，其後反覆回落，最多倒跌 100 點，午後回穩，收報 25230 點，跌 13 點或 0.1%。成交額按日減 19% 至 1165 億元，8 月至今的日均成交額為 1387 億元。港股通南向淨買入少於 1 億元，8 月累計淨買入增至 118 億元。

藍籌股 21 升 26 跌 3 持平。中期業績優於預期的中國聯通 (762) 和創科實業 (669) 是升幅最大藍籌，分別急升 26% 和 11%。其次是申洲國際 (2313) 漲逾 3%。恒隆地產 (101) 及信和置業 (83) 是最弱藍籌，跌逾 2%。

大型科技股表現不一。騰訊 (700) 和美團 (3690) 跌 1%-2%，阿里 (9988) 升 2%，季度業績強勁的網易 (9999) 漲逾 3%。恒生科技指數升 0.3%，成份股 18 升 12 跌。微盟 (2013)、網易(9999) 及閱文集團 (772) 是升幅最大成份股，漲 3%-4%。FIT HON TENG(6088)表現最差，跌 7%。其次是聯想國際 (992) 和金蝶國際 (268) 皆跌 3%。

板塊方面，電訊、燃氣和醫藥股跑贏大市。中國聯通 (762) 業績理想帶動同業做好，中國電信 (728) 和中國移動 (941) 分別上升 11% 和 4%。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 皆升 3%。藥明生物 (2269) 漲 5%。傳媒，建材和濠賭股回落。壹傳媒 (282) 再跌 41%，有線寬頻 (1097) 跌 3%。金沙中國 (1928) 及澳博 (880) 跌 2%-3%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 跌 2%-3%。

上証指數全日窄幅震盪，收報 3320 點，基本持平。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交不足減 9000 億元 (人民幣，下同)，之前連續 11 日超萬億元。北向資金淨賣出 21 億元，8 月累計淨賣出 42 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數漲跌不一。道指收報 27896 點，跌 80 點或 0.3%。標指跌 0.2%。納指升 0.3%。美匯指數跌至 93.25。紐約 12 月期金回升至 1968 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

商務部公布，7 月份中國實際使用外資金額 634.7 億元人民幣，按年增長 15.8%。今年首 7 月，中國實際使用外資 5356.5 億元人民幣，按年增長 0.5%。(信報)

5) 個股訊息

網易 (9999) 公布，第二季度股東應佔溢利 45.4 億元(人民幣，下同)，按年升 48%。淨收入 181.9 億元，按年升 26%。期內，在線遊戲服務淨收入為 138.3 億元，按年增加 21%；有道淨收入 6.2 億元，增加 93%；創新及其他業務淨收入為 37.3 億元，增加 39%。第二季度每股普通股股息 0.0594 美元。(信報)

中國移動 (941) 宣布，今年上半年股東應佔盈利 557.7 億元(人民幣，下同)，按年跌 0.5%；派中期息每股 1.53 港元。期內，營運收入 3899 億元，按年增 0.1%。EBITDA 為 1457 億元，按年跌 3.6%。(信報)

聯想集團 (992) 宣布，截至 6 月底止首季業績，股東應佔溢利 2.1 億美元，按年增長 31%。期內收入 133.5 億美元，按年增長 7%。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/