〈普信觀點〉尋找能夠從危機中強勢崛起的美國公司

重點摘要

美國股市從 3 月的低點強勁反彈，復甦能力令人鼓舞。不過，仍然存有大量的不確定性。

投資者似乎對美國股市的前景保持樂觀態度，預計將很快從新冠疫情的影響中恢復。

我們認為，美國經濟復甦所需的時間可能比許多人目前所預期的要長，短期內市場波動性可能會增加。

Q. 您如何總結您目前對美國股市的看法？

鑒於新冠疫情對美國經濟造成的嚴重影響，我們確實對近幾個月市場的恢復水準感到驚訝。雖然市場復甦令人鼓舞，但仍存在大量的不確定性和許多未知數。因此，在我們對市場前景相當樂觀的同時也是保持謹慎的。

在 3 月份的急劇下滑中，一個值得注意的方面是，許多高估值、以成長為導向的公司表現出極大的復甦能力，股價跌幅小於大盤跌幅。最近這些公司仍保持強勢復甦，漲幅普遍超越美股大盤。因此，一些表現最好的公司的估值非常昂貴。通常在市場低迷的情況下，尤其是像我們剛經歷的嚴重低迷，會由這些高估值、高 Beta 的股票引領市場下跌，而這次的情況顯然不是如此。

儘管美股強勢復甦，但我們認為仍然存在很大的不確定性。因此，我們可能會看到更大的市場波動，因為企業和消費者正在商議，此次疫情帶來持續性的嚴重經濟干擾。目前美國有超過 13% 的人口處於失業狀態，全國各地仍有許多企業關門，這些都是不可忽視的重要信號，而且當前經濟低迷的時間越長，這些信號對市場的影響就越大。

Q. 你認為政府在支持經濟方面做得夠嗎？

美國政府和央行對危機對經濟的影響反應非常迅速，啟動了前所未有的財政和貨幣支持措施。這種支持經濟的果斷行動表明，美國政府明確承諾 "不惜一切代價" 度過危機，並在另一邊實現復甦。光是這一點就值得鼓勵。

如果我們也回過頭來看看全球金融危機，它帶來的一個積極意義在於，為全球央行提供了一個如何應對嚴重金融和經濟危機的劇本。而應對冠狀病毒危機，無論是執行力還是效果都可以寫入教科書。

鑒於冠狀病毒疫情可能再次出現，美國國會似乎可能會同意採取更多的刺激措施，其中一些措施可能是合理的。同時，我們需要問的是，在沒有財政刺激措施的情況下，消費活動的改善是否能夠持續。

Q. 你們能夠利用最近幾個月波動加劇的優勢嗎？

當然有。在 2 月底和 3 月初，當市場處於低點附近時，我們關注在具有穩健、防禦性成長特徵的公司，如強勁的資產負債表、充足的流動性和良好的資本獲取能力。然而，隨著信心的改善，在廣泛的財政和貨幣支持的鼓舞下，我們的關注將轉向那些站在比競爭對手更好的位置，以擺脫危機的公司。

雖然波動加劇可能會讓人感到不舒服，並帶來額外的風險，但也提供了利用這種波動獲利的機會。作為一個主動式經理人，我們一直在尋找利用這些市場混亂的機會，以便為我們的客戶創造潛在的超額報酬。

Q. 您預測何時公司會開始看到獲利復甦？

鑒於新冠疫情帶來的巨大不確定性，對於旅遊和休閒等某些重災區產業內的公司來說，我們預計要到 2022 年甚至更久，才能恢復到 2019 年的獲利水準；然而，商業模式更具彈性的產業可能會更快地反彈。這再次突顯了我們在市場上看到的強勁復甦，與公司管理團隊傳來的相對溫和獲利預期之間的脫節。因此，我們認為美國經濟復甦所需的時間，可能比許多人目前的預期要長。我們的觀點是，相較於快速的 "V 型" 甚至 "W 型" 復甦，我們更有可能看到的是 "旋風型" 復甦。

當然，從貿易的角度，看到新冠疫情對全球供應鏈的破壞性影響是有趣的，突顯了其中一些貿易網路的脆弱性質。同時，中美貿易關係的惡化只會進一步增加全球供應環節的壓力。

我們可能會看到，從更加全球化的方式，轉向更加注重區域性的供應鏈和商品與服務的提供者。在美國國內區域化程度提高的前景下，意味著我們可能會看到美國工廠的自動化程度提高。

Q. 你們對當前市場估值的看法是什麼？

值得注意的是，作為一家公司，我們對市場估值的思考與大多數人不同。標準的估值比率和方法雖然重要，但並不是萬能的。這是因為我們的目標，是識別並投資於具有長期優勢的公司。這些公司同時存在於成長和價值領域，而這些公司所擁有的獨特優勢，為我們的估值提供了參考。這可能與一般的觀點有很大的不同。

例如，一些成長型公司已經因疫情而佔據優勢，因為疫情有效地改變了企業模式、員工的互動方式、以及消費習慣。因此，雖然這些公司 -- 尤其是主要的科技平台巨頭 -- 已經看似提升了估值水準，但我們認為有充分的理由，對進一步的上漲潛力保持樂觀態度。儘管如此，估值不可能永遠持續上升，如果我們在某個時間點看到經濟出現週期性反彈，那麼我們將有望看到一些市場輪動和價值股的復甦。

Q. 您對美國股票的預期是什麼？

我們注意到市場價格在極端錯位時期，為主動式投資人提供了良好的機會，但同時也增加了風險。在這樣的環境下，我們需要仔細分析，尋找那些具有財務實力、競爭地位和管理品質的優質公司，以便在危機中生存下來，並有可能以更強的姿態出現。

從長期來看，我們相信隨著健康危機消退和恢復正常生活，市場將會復甦。然而，我們認為一些變化將是永久性的。例如疫情幾乎肯定會影響到今年底美國大選，某些公司和產業很可能會發生基本面的變化。無論如何，我們的投資方法和投資組合焦點仍然沒有改變。總結來說，我們將繼續青睞那些，我們認為能夠更好地掌握公司未來、從強大的長期趨勢中受益、並通過創新打破低效率的商業模式、和重塑產業的公司。

我們接下來關注什麼

最近幾個月，新冠疫情吸引了公眾的注意力，給即將到來的美國總統大選蒙上了陰影，這是可以理解的。然而，隨著 2020 年 11 月的接近，此次大選有可能成為美國市場和經濟不確定性的進一步來源。不僅是誰能贏得總統職位，還有哪個黨派最終能獲得美國參議院的控制權，都將成為影響市場和經濟前景的關鍵因素。

