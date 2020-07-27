旭暉應材攻柔性CVD鍍膜 Q4可望打入京東方供應鏈

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 上半年營運受疫情衝擊，展望下半年，隨著中國 OLED 廠陸續復工，營運力拚逐季好轉，旭暉計畫在中國建置 OLED TFE CVD 柔性面板級封裝遮罩塗層新廠，估第 4 季完工投產，將躍升成為中國最大供應商，並可望首度打入京東方供應鏈。

旭暉表示，去年就規劃在中國黃石廠新設一條柔性面板級封裝塗層產線，原預計第 3 季開出投產，但受疫情導致裝機時程遞延約一季，估第 4 季完工投產後，明年可望放量、貢獻營收。

旭暉進一步指出，中國目前占全球 OLED 市場約四成，目前相關 CVD 封裝塗層仍主要掌握在 Sewoo、三星等韓廠手中，月產能約 200 片，隨著中國 OLED 市場規模放大，估明年中國 OLED 廠每月 CVD 需求將上看 300 片，屆時將供不應求。

看好 OLED 商機，旭暉新廠柔性 TFE CVD 封裝塗層產線月產能將達 40-50 片，躍升中國最大供應商，規模可與韓廠抗衡，更可因此打入中國第一大面板廠京東方供應鏈。

除導入柔性 CVD 封裝塗層外，旭暉也宣布將擴大投資宏碩進軍半導體市場，並將開發應用在 Micro OLED 的 Wafer Mask 金屬遮罩。