〈旭暉應材法說〉下半年將優於上半年 Q4拚單季轉盈

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長趙勤孝表示，今年上半年營運受疫情衝擊，但第 3 季起金屬遮罩、精密洗淨業務需求可望陸續回溫，下半年營運將優於上半年，法人估，旭暉應材第 3 季受中國面板廠開案遞延影響，第 4 季才可望單季虧轉盈。

趙勤孝表示，疫情衝擊下，今年中國 OLED 開案遞延，其中二線面板廠受影響最大，京東方受衝擊程度有限，但隨著市場需求回溫，估金屬遮罩業務可望自第 3 季起緩步回升，精密洗淨需求則估在第 4 季復甦。

產品營收比重方面，旭暉第 2 季金屬遮罩營收比重約 82%、精密洗淨則降至 16%，其他則占 1%。

旭暉財務長李芳春表示，旭暉主要業務是 OLED，市場集中在中國，原預估今年 OLED 比重將從 20% 提升至 36%，但中國建廠進度遞延，第 1 季韓廠市占仍達 9 成，中國 1 成，下半年隨著市場復甦，中國面板廠 OLED 產線陸續開出，旭輝的比重才可望增加。

研調機構也指出，今年疫情衝擊需求和供應鏈生產，估今年全球智慧型手機出貨將年減 13%，但採用 AMOLED 面板手機出貨量可望逆勢成長，從去年 4.71 億片增至 5.13 億片，年增 8.9%。

旭暉應材 6 月合併營收達 3478.7 萬元，月增 23.06%、年減 57.33%，累計第 2 季營收 1 億元，季減 27.67%、年減 59.02%，今年上半年合併營收達 2.39 億元，年減 47.01%。