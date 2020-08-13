外資回頭買超台股 大買群益證、台積電 調節富邦VIX

台股今 (13) 日由台積電 (2330-TW) 撐盤，指數終場上漲 92.78 點或 0.73%，收 12763.13 點，三大法人合買 62.36 億元，其中外資買超第一名為群益證，其次台積電買 1.65 萬張，不過大力調節富邦 VIX 與聯電。

三大法人外資及陸資買超 69.29 億元，投信賣超 0.21 億元，自營商賣超 6.72 億元。 期貨方面，外資淨多單口數增加 71 口，未平倉合約口數為 28571 口。

外資今日集中市場買超個股依序為，群益證、台積電、國泰金、中租 - KY、金像電、華碩、長榮航、奇鋐、華邦電、中信金、緯創。今天外資在集中市場賣超個股依據為富邦 VIX、景碩、華通、聯電、華航、友達、鴻海、京元電、隆達、可成、瀚宇博、新光金。

投信今日集中市場買超較多個股為，鴻海、聯電、技嘉、精元、萬海、奇鋐、台積電、百和、亞泥、國喬。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，欣興、南電、中信金、英業達、美利達、致茂、聯茂、臻鼎 - KY、金像電、華通。

自營商今日集中市場買超較多個股為，技嘉、微星、潤泰新、聯鈞、晶電、智邦、定穎、強茂、美食 - KY、聯強。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，華南金、鴻海、華通、友達、奇鋐、景碩、金像電、台泥、欣興、瀚宇博。

今天三大法人合計買超台積電 1.65 萬張，但調節 PCB ，分析師黃漢成指出，台積電占台股權重大，尾盤大拉台積電，目的在維持台股多頭走勢，在台股高檔震盪下，須留意外資拉指數出貨。