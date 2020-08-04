台股漲近200點站上12700 三大法人買超75.4億元 外資終止連5賣

台股擺脫外資大倒貨，今 (4) 日大漲近 200 點，收復所有均線，大型電子權值股全面走強，盤面上百花齊放，台積電尾盤出現爆量強拉，帶動指數站上 12700 關卡，收在最高 12709 點，成交值維持在 2000 億元之上，三大法人今日同站買方，合計買超 75.44 億元。

加權指數終場大漲 196.89 點或 1.57%，收在 12709.92 點，站回所有均線，成交值為 2115.11 億元。觀察籌碼面，外資昨日狂賣 304 億元後，今日總算終止連 5 賣，轉為買超 54.68 億元；投信持續買超 8.12 億元；自營商也終止連 8 賣，轉為買超 12.64 億元。三大法人今日合計買超 75.44 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電修正多日後，今日股價強彈，終場前最後一盤爆出約 6200 張大量，漲幅拉升至 2.3%，收在最高 425.5 元；鴻海同步漲逾 1%，收在 78.1 元；大立光則以 3815 元小漲作收。

聯電受惠 8 吋晶圓漲價題材，周一 ADR 大漲 14%，今日持續獲資金青睞，股價一度大漲逾 8%，最高來到 25.8 元，創 16 年新高，終場漲幅收斂至 3.1%，收 24.55 元。聯發科則是開低走高，終場大漲逾 5%，收在本日最高 732 元。

蘋果 (AAPL-US) 財報亮眼股價再攀天價，激勵台廠供應鏈走勢，組裝廠和碩、緯創股價上漲逾 2%，玉晶光、TPK-KY、GIS-KY、美律、穩懋、台光電、鎧勝 - KY、茂林 - KY 等多檔也都表現搶眼，市場預期蘋概題材效益可望持續至第 3 季底。

觀察盤面焦點個股，彩晶今起將買回 15 萬張庫藏股，股價急衝漲停 7.67 元；南電第 3 季獲利表現可期，同步亮燈漲停鎖在 111.5 元；國揚處分大南港土地獲利入帳，股價強攻漲停 30.8 元；長興成為國內首家獲得疾管署新冠病毒抗體快篩試劑授權的企業，股價漲停鎖在 34.65 元，3 萬多張委買高掛。