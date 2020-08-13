不只是TikTok和微信 龐皮歐暗示美將採取更多行動

美國總統川普先前簽署了行政命令，禁止美國企業與 TikTok 母公司字節跳動及微信母公司騰訊等進行任何交易。如今，美國國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo) 暗示，川普最新的行政命令，可能不僅僅是針對 TikTok 和微信，禁令範圍可能更加「廣泛」。

報導指出，龐皮歐在捷克布拉格的一場演講中透露此消息，但是並未進行詳細說明。他的評論可能暗示著美國的禁令可能將會針對其他來自中國的應用程式，甚至是 TikTok 的母公司字節跳動或是騰訊。

龐皮歐表示：「川普針對的不只是 TikTok，同樣也針對微信，如果仔細閱讀，會發現其實範圍甚至更廣泛。我們將致力於確保美國人民的數據不會落到像是中國共產黨那樣的對手裡。」

報導認為，這項行政命令同時也點名了騰訊和字節跳動，禁止任何美國企業和個人在與字節跳動、騰訊或其附屬公司進行任何交易。儘管行政命令中沒有明確說明「交易」的含義。但是龐皮歐的言論可能暗示著該命令可能會擴展到上述兩個應用程式以外。

先前的報導指出，中美兩方談判代表即將在近日內，針對第一階段貿易協議執行情況舉行會談，有知情人士表示，中國當局可能將 TikTok 和微信等爭議加入討論當中，不過知情人士並沒有詳細說明中國期望在這些問題上達成的目標。