中華車Q2獲利年增逾200% EPS 1.67元寫15年來單季新高

中華 (2204-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，隨著轉投資裕隆 (2201-TW) 擺脫財務包袱，加上商用車市銷售熱絡、中國車市回穩等挹注轉投資事業體，單季稅後純益達 9.13 億元，較上季續增近 50%，年增更超過 220%，創 2018 年第二季以來新高，每股純益 1.67 元，則創 2004 年第四季以來新高。

中華第二季合併營收 71.16 億元，年減 14.08%，營業毛利 12.97 億元，年減 19%，毛利率 18.22%，年減 1.11 個百分點，營業利益 3.79 億元，年減 27.92%，營業利益率 5.33%，年減 1.02 個百分點，不過，由於業外有處分投資利益挹注約 2.35 億元，稅後純益達 9.13 億元，每股純益 1.67 元，較去年同期每股虧損 0.55 元明顯轉好。

中華車上半年合併營收 147.78 億元，年減 13.11%，隨著轉投資裕隆擺脫財務包袱，有利整體獲利，上半年稅後純益 15.22 億元，年增 16152%，每股純益 2.79 元。

展望後市，中華車看好電動二輪事業表現，將斥資本支出 6000 萬元擴展全台快速充電站，估至年底前可達 200 座以上。

另一方面，中華車已連 2 個月商用車銷售超標，且持續加班生產，推升 7 月合併營收達 30 億元，年增 8.39%，創今年次高，隨著整體車市買氣熱絡，本業營運持續增溫可期。