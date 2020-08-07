〈晶電股臨會〉新控股公司晶電取得3席董事 隆達與友達各1席

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (7) 日召開股東臨時會，通過股份轉換議案，並選任新控股公司富采投控第一屆董監事，晶電拿下 3 席董事、隆達與友達分別取得 1 席。晶電董事長李秉傑表示，LED 產業下一個機會是 Mini LED 與 Micro LED，將與隆達各自專業分工，搶攻相關應用市場，將整體效益極大化。

晶電、隆達 (3698-TW) 股份轉換議案，轉換基準日預定 10 月 20 日，屆時晶電與隆達都將成為控股公司富采投控 100% 持股子公司，而由於面板大廠友達 (2409-TW) 為隆達大股東，目前持股約 27%，待富采投控成立後，友達也將成股東之一，持股比重約 7%。

晶電、隆達今日也選任富采投控第一屆董監事，共 5 席董事、2 席監察人，董事方面，晶電當選人包括董事長李秉傑、總經理范進雍、明涵投資代表人張世賢，隆達當選人為董事長蘇峯正，友達方面則是友達代表人彭双浪；2 席監察人分別為洪育德、康利投資代表人陳翼良，待控股公司正式掛牌後，監察人將進一步轉換為獨立董事。

股東問及雙方成立控股公司的效益，晶電董事長李秉傑指出，LED 產業現在很辛苦，已達到快速成長的飽和期，下一個機會是 Mini LED 與 Micro LED，雖然近來 OLED 開始搶食市場，但 OLED 僅能應用在手機、電視這類小尺寸、大尺寸領域，在中間尺寸的平板、筆電等，競爭優勢不如 Mini LED。

李秉傑表示，在中間尺寸螢幕市場，Mini LED 可以更好的畫質取得競爭力，也可望進一步拓展至電視應用，這也是之所以要與下游封裝廠連結的原因，未來晶電將專注在上、中游的磊晶、晶片等，隆達則聚焦下游封裝，在雙方都有投入的 Mini LED、VCSEL 等領域研發，也能避免重覆投資、降低成本，將整體效益極大化。