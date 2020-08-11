擬赴美上市中企面臨監管新規 緊急加快申請腳步

在日前，美國總統川普的金融市場工作小組建議，美國證交所應強化中概股企業在美國上市時的條件，以加強對美國股市投資人的保護。讓原本美國上市計畫進行一半的中國企業，趕忙加緊腳步，急於在美國新規定實施前，完成首次公開募股 (IPO)。

Dealogic 數據顯示，今年 6 月中至 8 月初，中企在美國 IPO 融資規模達 20 億美元，約為前 5 個半月的總和，今年以來的募資量，也已經超過去年的總數。

2020 年迄今在美上市中企 (圖表取自日經亞洲評論)

在美國金融市場工作小組相關報告釋出後，由騰訊控股和軟銀集團支持的線上房地產平台貝殼控股 (KE Holdings) 和與阿里巴巴集團相關的電動車製造小鵬汽車 (Xpeng) 分別在上週五 (7 日) 於紐約證交所提交了首次公開募股 (IPO) 的申請。

如果貝殼控股的股價能達到招股書中預期的最高價，將可能籌集高達 20.1 億美元的資金，使該公司成為兩年來中國公司在美國最大的首次公開募股。不過貝殼控股也對潛在的投資者警告表示：「我們也面臨從紐約證券交易所退市的可能。」另一方面，小鵬汽車預計籌集的資金約為 5 億美元。

為應對美國可能釋出的新規而準備進行 IPO 的其他中國公司也包括線上財富管理平台平安陸金所 (Lufax)、數據中心運營商秦淮數據集團 (ChinData)。據知情人士透露，陸金所有望至少籌集 20 億美元，而秦淮數據集團的目標是約 5 億美元。

美國證交所預期將在不久後針對中國 IPO 發布新的規定。美國財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，至 2021 年底，來自中國和其他國家的上市公司若不符合美國會計準則，就必須從美國證券交易所退市。意味著，目前已經在美上市的中國公司必須在 2022 年 1 月前完成美國監管機構的合規要求。