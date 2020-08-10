蘋果新品遲到 可成、鎧勝-KY 7月營收旺季效應不明顯

機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5269-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收，達 78.52 億元、30.61 億元，受蘋果 (AAPL-US) 新品推出時程遞延，兩家 7 月營收旺季效應不明顯，其中，可成較去年同期衰退近 1 成，鎧勝 - KY 也連續兩個月呈現下滑。

可成 7 月營收 78.52 億元，月增 5.14%，年減 9.54%，累計前 7 月營收 480.06 億元，年增 18.36%；鎧勝 - KY 7 月營收 30.61 億元，月減 21.1%，年增 12.39%，累計前 7 月營收 198.01 億元，年增 8.96%。

蘋果財務長梅斯特里 7 月 30 日證實，新款 iPhone 將比往年「晚幾周」推出，市場認為，新 iPhone 將延至 10 月推出，也讓蘋果供應鏈第三季的前半季旺季效應沖淡。

展望第三季，可成受惠既有 iPhone 11 持續暢銷，加上新機即將到來，手機業績可望較上季升溫，加上居家辦公、遠距教學趨勢延續，筆電需求持穩，整體營收仍可較上季成長。

鎧勝 - KY 則主要供應平板，由於上季客戶積極拉貨，本季拉貨動能趨緩下，法人估，鎧勝 - KY 第三季營收將較上季下滑 8-10%，第四季則因蘋果 Watch 新訂單，營收將達今年最高峰。